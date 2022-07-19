通勤族好康！桃捷「7天定期票」5折優惠　8月限時開賣

▲桃園捷運為串連北北桃生活圈將於8月再度推出「7天定期票」5折優惠。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園捷運為串聯北北桃生活圈，減輕市民荷包負擔，桃捷公司今（19）日宣布將於8月1日到9月30日推出7天定期票5折優惠方案，開卡後即可享用7天5折優惠，以鼓勵通勤、通學旅客搭桃園機捷節省荷包。對今年暑假投入就業巿場社會新鮮人與就學的新生來說，是項最省錢適合之交通工具。

桃捷公司表示，去年9月6日到12月5日桃園捷運以試辦方式推出「5天通勤優惠票」為期三個月，這款票種特色是超低5折優惠，花5天車資即可搭乘7天的捷運，每天不限使用趟次，使用效期短，吸引廣大通勤族搶購，在促銷方案結束後還廣獲好評。

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桃園捷運公司說，今年1月24日正式推出「7天定期票」，搭乘條件不變，唯一是折扣調整到75折，以享有短期搭乘機場捷運者需求。目前正值暑假，機場捷運沿線旅遊景點多，鼓勵踏出校門進入社會的新鮮人以及暑假後準備通勤的新生來說，短期優惠票頗具吸引力。

▲桃園捷運為串連北北桃生活圈將於8月再度推出「7天定期票」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園捷運公司強調，8月1日起再推出短期優惠的「7天定期票」，將把今年初推出的75折優惠的「7天定期」再打66折回饋乘客，換算下來等於「7天定期票」只有5折，大大滿足省錢一族的需求。

另外，桃捷公司從2017年3月後，針對通勤族推出不同天數與折扣定期票優惠，包括120天的定期票與135團體定期票，各為5折優惠，使用90天定期票為6折，使用60天定期票為65折、使用30天定期票為7折，多為省錢通勤族或學生提供最優惠適合的搭車選擇。

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