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用Uber Eats5折券卻變貴！他查電子明細驚見「被多刷」　業者回應

▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲Uber Eats提供5折券優惠出現狀況惹民怨。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

扯！近日有網友接連在網上爆料，日前使用外送平台Uber Eats提供的5折券，卻發現實際消費金額竟超過原結帳金額，且還是事後檢查電子明細才發現，忍不住怒轟：「很不爽！」也有不少人提出質疑「未經同意就扣款是可以的嗎？」對此，業者稍早作出回應。

近日有一名網友於PTT發出一則抱怨文指出，於Uber Eats刷卡付款後竟被變更優惠，內容寫道該網友發現生鮮雜貨區提供50%優惠，買完後結帳只要215元，不過事後檢查電子明細卻發現整整貴了115元，他表示原先的半價優惠被換成只剩30元折扣，查詢原優惠也顯示已使用，後找不到申訴管道決定直接退貨，讓他直呼：「真的非常不爽！」

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貼文下方也有受害民眾留言「爛死，我也是這樣，顯示欠費中」、「我的是店家缺貨直接被取消優惠使用也沒通知就扣款，回報客服一開始還不理，講了兩三次才回覆補50點數，這樣未經同意就扣款是可以的嗎？」對此，業者回應表示，「針對該訂單的消費經驗和客服處理上的誤差，我們非常抱歉。」後續也已退款5折優惠金額給予消費者，並修正客服處理機制，如若針對訂單金額及優惠細節仍有疑問，也可透過App聯絡客服。

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關鍵字：

外送平台Uber Eats5折優惠

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