民宅拆除磚牆下秒突倒塌　桃園60歲工人來不及逃遭重壓亡

▲桃園市董姓工人14日下午在中壢區龍東路某民宅拆除磚造圍牆，圍牆卻突然倒塌壓住董男，圖為案發現場，屋主在現場察看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區龍東路14日下午發生圍牆倒塌壓死工人工安意外！1名董姓男子與其他3名工人在民宅現場拆除磚造圍牆，圍牆竟突然倒塌，董男來不急逃跑遭磚牆重壓，現場同事見狀趕緊打電話給119消防人員求助，經送醫後仍宣告急救無效死亡，警方已報請桃園地檢署檢察官相驗，以確認真正死因。

▲桃園市董姓工人14日下午在中壢區龍東路某民宅拆除磚造圍牆，圍牆卻突然倒塌壓住董男，事後送醫急救仍不治死亡，圖為案發現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，死者是60歲的董姓男子，14日與游姓工地負責人與另2名工人在中壢區龍東路255巷某處民宅拆除磚造圍牆工程，下午1時32分，圍牆突然倒塌，董男來不急逃跑遭圍牆重壓，游姓工地負責人與同事見狀上前協助，並打電話給119消防人員協助送醫，消防人員送往部立桃園醫院急救後，仍於下午2時38分宣告急救無效死亡。

警方據報後趕往現場勘查，初步判定並無外力介入，已報請桃園地檢署檢察官相驗，以釐清真正死因。

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