蔡英文揮軍啟動新北市戰隊佈局　愛將林錫耀出任林佳龍競總主委

▲民進黨秘書長林錫耀。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍辦公室18日發布新人事，民進黨秘書長林錫耀將出任競選總部主任委員，總幹事為民進黨立委吳秉叡，執行總幹事則為民進黨新北市議員、新北市黨部主委何博文。對此，林佳龍感謝民進黨主席蔡英文親自揮軍、願意借出大將，足見她對於贏得新北市的決心。

林佳龍辦公室發布新聞稿說明，民進黨中央黨部秘書長林錫耀將出任競選總部主任委員，副主委分別為民進黨立委羅致政、張宏陸，總幹事為民進黨立委吳秉叡，執行總幹事則為新北市議員、新北市黨部主委何博文。

林佳龍辦公室說，蔡英文今天召集會議啟動新戰隊佈局，邀請新北市民進黨籍立委林淑芬、江永昌、吳琪銘、吳秉叡、張宏陸、羅致政、蘇巧慧、賴品妤、余天等人，以及民進黨不分區立委林楚茵、沈發惠，前民進黨立委呂孫綾共同與會。

林佳龍辦公室指出，蔡英文全力協助林佳龍競選總部，在新北市12個立委選區輔選事宜，分別由立委擔任12大戰區負責人，輔選市長及議員勝選。

林佳龍辦公室表示，與會人士針對新北市政議題充分交換意見，展現勝選企圖心，林佳龍也感謝蔡英文親自揮軍，並且願意借出大將林錫耀擔任競選主委，足見蔡英文對於贏得新北市的決心。

林佳龍辦公室也說，未來競選總部將與立法委員、新北市議員分進合擊，團結獲得年底勝選。