蔡英文明接見「歐洲議會副議長」　強化台灣與歐盟關係

▲總統蔡英文將接見歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）。（圖／總統府發言人臉書）



記者陶本和／台北報導

歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）於19日上午抵達台灣，展開至21日，為期3天的訪問行程。總統府發言人張惇涵表示，總統府表達誠摯歡迎之意，總統蔡英文將在20日上午，於總統府接見訪問團。

張惇涵表示，此行為畢爾首度訪問台灣，而這也是繼去年11月歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」（INGE）特別委員會首度籌組官方代表團訪台後，歐洲議會再度有高層級代表團訪台，充分展現歐洲議會對於深化台灣與歐盟關係的重視，以及對於台灣民主自由的支持。

張惇涵說明，畢爾主政關注的議題包括亞洲及大洋洲區域事務，並且堅定支持台灣的自由民主。在歐洲議會中，不僅力挺與台灣有關的決議案，並連署聯名函聲援台灣參與「世界衛生大會」（WHA）及相關國際組織。

張惇涵指出，2020年12月，畢爾副議長亦曾與我國駐歐盟兼駐比利時代表處大使蔡明彥，共同舉辦聯合線上記者會，呼籲歐盟及會員國以具體行動，提升台歐盟關係，是台灣國際的重要友人。

張惇涵表示，總統府期盼透過此次的交流，讓台灣與歐盟關係持續穩健發展，台灣也願與歐盟持續攜手強化全球民主韌性，並為國際疫後經濟復甦共同努力。