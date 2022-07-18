陳時中自豪妻子不插手公務　陳佩琪跳腳：請具體說明哪個夫人干政？

▲台北市長參選人陳時中。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中18日接受媒體人周玉蔻專訪，對於周玉蔻提問夫人是否會干政、在臉書發文，陳時中坦言，過去自己從政多年，妻子孫琬玲幾乎沒有管過公務，也沒有寫臉書的習慣，至於別人的夫人自己不評論。對此，已經沉寂4個月的醫師陳佩琪忍不住發聲，在臉書發文質疑，請具體說明哪個夫人干政？干什麼政務？罵什麼人？「要當首都市長候選人，請答述前後要有邏輯。」

陳時中上午接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》節目專訪，他表示現在的心境在轉換，有很多認知還需要調適，但是談不上是掙扎，以前是政務官、現在是要做民選，在身份、認知上都有很大的不同。

陳時中也透露，孫琬玲一向不是很贊成他參選台北市長，「現在確定以後，她就變得很支持」，因為互相支持就是他們夫妻的相處之道，「本來在還沒有決定之前，她就說最好不要」，但是夫妻都會有心靈交會的時候，「後來她感覺到時間到，就說好吧你去努力吧」。

不過，陳時中也坦言，孫琬玲不太喜歡曝光，「她會在後面強力地支持我」，主持人周玉蔻則追問，孫琬玲是否會在臉書發文，陳時中則說，「我不能幫她決定這樣的事情，其實我不是很清楚，我判斷她不會」。

周玉蔻再問，身為市長夫人是否可以干預政務，陳時中則表示，「她可以跟我講一些話，可以站在民眾的立場，但是她沒有這樣的習慣」，至於別人的市長夫人，因為現在是別人的夫人，自己不要隨便評論。

儘管陳時中訪問都未提到陳佩琪，但陳佩琪對此仍頗有微詞，以「今天看到一則關於自己的新聞」開頭表示，柯文哲第一屆當選市長，自己2015年有參與輪狀病毒的co-pay提案，最後婦幼醫院上程的方案也被衛生局接受，從此開啟了北市幼兒施打疫苗能獲部分補助的里程碑，那時的確引來各方干政的罵名，「學到教訓後我也不再參與此類會議。」

陳佩琪指出，陳候選人（指陳時中）上節目大談夫人干政，既然成為首都市長候選人，論述請條理分明，請具體說明哪個夫人干政？干什麼政務？最後再保證自己夫人不會做出這樣的事就好了，這才是有條理的論述，「請別跟主持人一搭一唱，用含沙影射的方式汙衊人，輪狀co-pay方案，若是夫人干政的表現，那請直接明說，並把它列入政見，說您當選後立刻取消！」



陳佩琪質疑，主持人說我臉書罵人，「您立刻回應太太不會，請您在回應『太太不會前』 請先舉個實例說明我罵什麼人？要當首都市長候選人，請答述前後要有邏輯。」

陳佩琪更貼出上篇臉書內容，陳表示，「被七八成留言者罵爆的內容再一次PO給您看， 您看看我哪一句話罵到任何人或是罵到您了…」

陳佩琪上一篇臉書貼文為，「最近有立委質詢部長，說台灣在疫情之下死了800多人， 引來『部長』動怒，…部長應無需動怒， 醫院面對短期有大量類似原因的死亡個案，都會開mortality conference… 印象中陳時中曾在一個訪問節目中說：『（2020）買BNT破局，我不後悔』，陳時中會這麼說，也間接證實了東洋要買BNT確有其事。」文末，陳佩琪再提問，請問以上有說錯嗎？有罵到您嗎？