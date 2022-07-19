女富商「帶尪搭直升機」墜機亡！尋嘸屍體　竟是被野熊拖走啃食

▲富商夫婦（左）搭乘由伊格爾（右）駕駛的直升機，卻發生墜機意外，3人皆罹難。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯一名女富商日前帶著丈夫到熱門景點旅遊，然而兩人在搭乘直升機觀光時卻不幸發生墜機事故，包含25歲駕駛在內，3人當即死亡，然而待救難隊找到他們的屍體和飛機殘骸時，卻發現3人的遺體早已被野生棕熊當作食物啃食。

根據《每日星報》報導，俄羅斯一名35歲女富商卡哥羅多瓦（Zoya Kaygorodova）日前和她39歲的丈夫科列斯尼亞克（Sergey Kolesnyak）到堪察加半島旅遊。科列斯尼亞克是瑞典知名電信公司Tele2的高級主管。兩人搭乘直升機在旅遊景點觀光，怎知直升機卻發生墜機意外。

當時操縱飛機的是25歲的駕駛伊格爾（Igor Malinovskii），他同時也是一名退役運動員，曾多次獲得世界冠軍，但受疫情影響，職業生涯停擺，因此重新接受訓練，成為一名飛行員，替父親工作，在堪察加半島駕駛直升機接送遊客。

警消人員接獲墜機消息後，隨即趕往現場救援，一行人終於在田野間找到已經燒焦的飛機殘骸，但是卻沒在裡面看到人類遺體，直到搜索墜機地點周遭後，才在殘骸附近發現破碎的人類屍體。警方懷疑，3人的遺體應該是被野生棕熊叼走並啃食。

警方初步判斷墜機原因為天氣惡劣，然而詳細事發過程則仍待釐清。不過可以確定的是，機上3人無一生還。

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