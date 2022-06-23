駁S-70C墜毀「未第一時間回報」　國防部長邱國正：勿轉移焦點

記者吳世龍、吳奕靖、蔡怡萍／高雄報導

海軍S-70C反潛直升機22日下午於高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練時，疑似尾翼失效裝備故障，造成機翼後方起火燃燒，整架直接直升機在營區內墜毀，機上4名官兵輕重傷，而國防部長邱國正23日下午至國軍總醫院高雄分院探視，被問到海軍是否未第一時間進行通報，邱國正嚴正反駁「都有馬上回報」，並緊皺眉頭表示「不要模糊焦點」。

▲國防部長邱國正至國軍總醫院高雄分院探視受傷官兵。（圖／記者吳世龍攝）

這起海軍S-70C反潛直升機墜毀意外，機上正、副駕駛受到撕裂輕傷，意識清楚；檢驗士2至3度燒燙傷，燒傷面積約10％，意識清楚，經治療後狀況穩定；而傷勢最嚴重的機工長2至3度燒燙傷，面積約90至95％，今日上午因病況轉變、目前已裝上葉克膜進行搶救。

國防部長邱國正下午也到國軍總醫院高雄分院關心傷勢，表示發生這種事非常遺憾，海軍也盡力在處理中。

而據傳海軍第一時間沒有通報國防部，邱國正先是疑惑表示「沒有沒回報、有回報啊，還是書秘親自跟我回報的」，接著他緊皺眉頭、語帶不耐回應「我不懂欸、現在大家緊張得要命，為什麼還要再追什麼沒回報」，更反問「如果沒回報、那我怎麼會知道？」

▲22日海軍直升機S-70C意外墜毀在營區內，機上4人輕重傷救治中。（合成圖／蕭先生授權提供、民眾提供）



邱國正最後說，希望大家能夠諒解，如有批評、指正，他都絕對坦然接受，但嚴厲表示「不要轉移焦點」，承諾會好好處理事件。

而海軍司令梅家樹22日晚間前往國軍高雄總醫院左營分院探視傷患及家屬，並表示海軍發生令人遺憾的事件，希望社會大眾可以為重傷、正在救治中的人祈福，後續會針對這次事件進行檢討，目前已編組專案小處進行調查，不管是天候、人員或零件問題，都會盡快把原因釐清。