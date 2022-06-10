東航空難最新進展？　陸民航局：將依法依規即時發布消息

▲ 中國民用航空局副局長董誌毅。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

「3·21」東航MU5735發生意外至今兩個多月，大陸官方尚未還沒公佈「最終」事故原因。陸民航局今（10日）再次回應東航MU5735航空器飛行事故調查最新進展，目前還在深入調查相關線索，「民航局將依法依規、即時準確地發布事故技術調查的情況進展和相關訊息。」

中國民用航空局副局長董誌毅今表示，「3·21」東航MU5735航空器飛行事故發生之後，根據中國的有關法律法規和國際民航航空工業的有關規定，中國民用航空局啟動事故技術調查工作，在4月20日對外公布事故調查的初步報告和情況通報。

▲東航空難目前只證實，飛機失事後從8900公尺快速下降。（圖／翻攝CCTV）

董誌毅說，目前，事故調查部門正在嚴格按照調查程序，仍在持續深入開展殘骸及資料證據的檢查和飛行數據的分析以及實驗驗證等相關工作。後續隨著調查工作的推進，民航局將依法依規、及時準確地發布事故技術調查的情況進展和相關訊息。

東航空難至今公布最新進度，只有大陸民航局官網於4月20日公布東航MU5735空難事故初步調查報告。該內容僅證實，MU5735昆明至廣州航班，在廣州管制區域巡航時，自航路巡航高度8900米（公尺，下同）快速下降，最終墜毀在廣西壯族自治區梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近。飛機撞地後解體，機上123名旅客、9名機組成員全部遇難。