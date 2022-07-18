快訊／陳時中明公布「總統級」競選團隊　陳建仁任競總主委

▲台北市長參選人陳時中。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥、杜冠霖／台北報導

前衛福部長陳時中18日上午交棒部長一職，專心投入台北市長選戰。面對首都之戰，民進黨全黨以「總統級選戰」規格力挺，19日將公布完整競選團隊架構，由前副總統陳建仁出任陳時中的競選總部主委，總幹事則由北市資深立委吳思瑤擔任；政策部分則是立委管碧玲統籌；發言系統由立委林楚茵、莊瑞雄負責，網路社群和文宣部分，也將由蔡英文過去的總統競選團隊操刀，目標要傾全力拿回時隔24年的首都執政權。

民進黨台北市長提名作業雖一度卡關，但最終敲定由陳時中參戰，他也正式交棒衛福部長一職。首都佈局確定後，陳時中的競選團隊迅速成形，目前更敲定競選總部位置，就是總統蔡英文2020勝選時的競選總部，位在的北平東路，緊鄰民進黨中央黨部。

民進黨10日召開選對會，會中拍板台北市徵召陳時中，並於13日中執會正式提名，短短5日，陳時中已陸續確定競選團隊名單，同黨立委吳思瑤擔任競總總幹事；同黨立委何志偉、高嘉瑜和無黨籍立委林昶佐出任競總副主委兼分區總督導，分別負責督導4個行政區的政策、組織、策略等。

發言人由同黨立委林楚茵、莊瑞雄擔綱；同黨立委管碧玲擔任政策小組總召集人，而政策下組中，下設「中央政策平台」及「議會政策平台」，前者包括立委吳玉琴、洪申翰、范雲，後者則由資深台北市議員周威佑擔任召集。