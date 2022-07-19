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大陸 大陸焦點 特派現場

新疆旅遊人比羊多！　「獨庫公路變堵哭」罕見塞車10小時

 

記者任以芳／綜合報導

七月暑假旺季，大陸新疆5A級旅遊景區幾乎場場爆滿，日均接待量突破11萬人次，日均接待量與6月環比增幅達201.08%。不少遊客表示，「草原上人終於比羊多了！」甚至公路都被堵到哭，全程10小時路程，有5個小時都在排隊。

大陸今年暑期部分各省疫情趨緩，其中新疆旅遊熱度最火爆。尤其是新疆古爾邦節放假5天，7月以來，那拉提、喀納斯、天池、賽裡木湖、可可托海等景區每天實際購票人數都在1萬人以上。

在星級飯店出租率方面，7月以來，熱門旅遊目的地伊犁、阿勒泰兩地的酒店出租率達到90%以上。不少網友上傳草原照片，原本一望無際大草原擠滿人潮，甚至比羊群還要多。新疆久違的的觀光人潮終於回來了！

新疆自駕遊的必玩之路，獨庫公路串聯了那拉提等多個知名景區，號稱「全國最美」。今年暑期，不少遊客就被堵在獨庫公路上。100公里路程走了8個小時，獨庫公路罕見大堵車，變成了「堵哭公路」。

▲▼ 新疆旅遊 。（圖／翻攝 網易）

▲ 新疆旅遊人擠人 。（圖／翻攝 網易）

新疆文旅廳近日公布的數據顯示，據統計，5月全區5A級旅遊景區日均接待遊客1.90萬人次；6月攀升至5.73萬人次，環比增幅達201.08%；而7月以來，接待量更是增勢迅猛，日均接待遊客突破11萬人次。

新疆其他知名景區也出現了火爆的場景。天山天池景區小程序獲得的數據顯示，截至今天上午11時，天山天池景區在園人數已超過4500人。此前的9日古爾邦節當天，天山天池景區接待的遊客達1.67萬人，主景區人數較2021年同期增長46%，門票收入同比增長30%。

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