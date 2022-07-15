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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平時隔8年再赴新疆考察　脫口罩和民眾近距離互動

▲中共中央總書記習近平前往新疆考察。（圖／翻攝新華網）

▲中共中央總書記習近平前往新疆考察。（圖／翻攝新華網，下同）

記者魏有德／綜合報導

中共中央總書記習近平結束香港七一回歸活動後，首個公開露面行程便是前往新疆考察，這也是他在中共十八大以來，時隔8年後再度造訪新疆。習近平在烏魯木齊的行程共兩日，先後前往新疆大學、烏魯木齊國際陸港區、天山區固原巷社區及新疆維吾爾自治區博物館。過程中，習近平還摘下口罩，與當地民眾近距離揮手示意。

▲中共中央總書記習近平前往新疆考察。（圖／翻攝新華網）

《央視網》報導，烏魯木齊國際陸港區，是全國首批陸港型國家物流樞紐之一，也是絲綢之路經濟帶核心區的標誌性工程。習近平在在國際陸港區指出，隨著共建「一帶一路」深入推進，新疆不再是邊遠地帶，而是一個核心區、一個樞紐地帶，「發展是新疆長治久安的重要基礎，發揮新疆區位優勢，打造內陸開放和沿邊開放的高地，為富民興疆創造更加有利的條件。」

習近平12日下午前往新疆大學，該校前身為1924年成立的新疆俄文法政專門學校，現為大陸「雙一流」建設高校，擁有馬克思主義理論、化學及計算機科學與技術3個「雙一流」建設學科。

▲中共中央總書記習近平前往新疆考察。（圖／翻攝新華網）

此外，習近平還前往位於天山區的固原巷社區，公開資訊顯示，固原巷社區成立於2001年，現有1750戶共4635人。其中，少數民族居民佔社區總人口95%以上，是當地典型的多民族聚居社區。

從大陸官媒拍攝的照片可以發現，習近平在社區戶外場合與民眾互動時，並未戴上口罩，和身旁歡迎的民眾距離僅1公尺，至於在室內與青少年及孩童面談時，習近平則是戴上口罩和孩童們互動。

習近平在烏魯木齊的最後一站則是前往新疆維吾爾自治區博物館，觀看當地少數民族柯爾克孜族英雄史詩《瑪納斯》說唱展示，習近平指出，像《瑪納斯》這樣的文化遺產，既是少數民族的寶貴財富，也是中華民族的寶貴財富，要做好保護、傳承、整理工作，使之發揚光大。

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