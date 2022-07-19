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西班牙火車開一半「野火狂襲」！乘客驚慌遭大火包圍　恐怖畫面曝

▲▼ 西班牙野火肆虐，火車行駛中被包圍。（圖／翻攝自推特）

▲ 西班牙野火肆虐，火車行駛中被包圍。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

熱浪狂襲歐洲，西班牙過去一周內已有數千人因森林大火被迫逃離家園，18日一列火車行駛至薩莫拉省（Zamora）一處鄉村時突遭野火包圍，被迫停駛，火焰從鐵軌兩旁襲來的恐怖景象令乘客驚慌不已。即將面臨破紀錄高溫的英國也關閉部分鐵路路線，以避免鐵軌變形引發意外。

綜合CNN、《美聯社》報導，根據西班牙國家鐵路公司（Renfe），西班牙鐵路局（ADIF）18日上午宣布在西北部二個地區暫停服務，因鐵軌附近發生火災。一班列車在薩莫拉暫停，兩旁植披被火焰吞噬，藍天被煙霧籠罩，推特上一段車內乘客拍下的10秒畫面中，軌道兩側樹林冒出火焰及濃煙，透過靜止的列車車窗清楚可見橘紅色火光。

這段影片顯示，車廂內約有12名乘客，在火焰包圍之下不斷左右張望，臉上難掩驚慌。拍下影片的塞瓦內（Francisco Seoane）表示，「看到大火蔓延的速度真的很可怕，轉眼間就有另一叢灌木開始燒，只需要短短幾秒鐘」，天色突然之間變黑，就連車廂內都聞得到煙味。由於車組員沒有廣播，令乘客焦躁不安，開始走動。ADIF發言人則宣稱，乘客並未面臨危險。

薩莫拉省過去2天內已有2人死於野火，分別為一名69歲牧羊人及一名62歲消防員。而西班牙過去一周內發生逾30起森林大火，迫使數千人逃離家園，約2.2萬公頃土地燒成一片焦黑。

另一方面，英國19日預計創下高溫紀錄，英國鐵路網公司（Network Rail）宣布關閉部分路線，因為氣象預報溫度遠遠超過鐵路基礎設施可承受的範圍，可能導致鐵軌膨脹、彎曲，且對工人構成危險，呼籲民眾避免外出。

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