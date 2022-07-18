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歐洲熱浪強襲「至少1000人」熱死！南歐各國野火狂燒　末日場景曝

▲▼西班牙野火。（圖／路透）

▲西班牙野火狂燒，直至夜間仍無法撲滅。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

歐洲各地面臨熱浪侵襲，南歐各國也努力控制大規模野火，光是葡萄牙及西班牙就有至少1000人死於高溫。科學期刊《環境研究：氣候》6月發表的一篇研究指出，氣候變遷極可能導致熱浪惡化，科學家也指出，上述現象都與氣候變遷帶來的影響一致。以下整理出歐洲各國面臨的嚴峻高溫。

西班牙

在此波持續近一周的熱浪中，西班牙最高溫飆到45.7°C，氣象局17日發布氣溫警報，北部的阿拉貢（Aragon）、納瓦拉（Navarra）及里歐哈（La Rioja）可能達到42°C，儘管熱浪預期18日結束，但氣溫仍會「異常地高」。根據卡洛斯三世健康研究所（Carlos III Health Institute）數據，截至16日，西班牙360人因高溫死亡。

▲▼西班牙野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼西班牙野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲野火導致居民被迫撤離。（圖／達志影像／美聯社）

直至17日下午，野火仍在多地肆虐，包括中部的卡斯提亞（Castille）、萊昂（Leon）及北部的加利西亞（Galicia）。南部馬拉加（Malaga）火勢甚至燒到夜間，深受北歐旅客喜愛的米哈斯（Mijas）也受影響，民眾紛紛撤退避難。

直升機在超過40°C高溫中出動，對著猖狂野火灑水，多山地形卻使得滅火工作更加困難。中部瓦爾德爾耶爾特（Valle del Jerte）居民們震驚看著濃濃黑煙升起，他們表示，高溫使得原本綠意盎然且涼爽的家園，變得宛如南部的半乾旱地區，居民塔瑪尤（Miguel Angel Tamayo）說，「氣候變遷影響每個人。」

▲▼ 葡萄牙野火。（圖／路透）

▲▼ 葡萄牙野火。（圖／路透）

▲葡萄牙也面臨野火危機。（圖／路透）

葡萄牙

葡萄牙衛生部16日晚間表示，過去7天累計659人死於熱浪，其中大多都是老年人，最高峰落在14日通報440人死亡，當日多地氣溫超過40°C，中部維塞烏（Vizeu）一座氣象站更測到47°C。

早在6月底，葡萄牙96%本土地區就處於嚴重或極度乾旱，如今又面臨熱浪，情況更加惡化。緊急民防局指揮官費爾南德斯（Andre Fernandes）呼籲人們提高警覺，在如此乾燥的氣候下，避免引發新的火勢。

▲▼法國野火。（圖／路透）

▲▼法國野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國野火蔓延超過1.1萬公頃。（圖／路透）

法國

地方政府17日下午證實，他們已經動員1200多名消防員，但野火已經蔓延超過1.1萬公頃，超過1.5萬人被迫疏散。法國也對多個地區發布最高級別紅色警報，呼籲居民保持「極高度的警惕」。

義大利

義大利近期也發生較小規模的火勢，天氣預報員預測，部分地區未來幾天會出現超過40°C高溫。

▲▼希臘野火。（圖／路透）

▲希臘薩摩斯島（Samos）也爆出野火。（圖／路透）

希臘

消防單位16日表示，在過去24小時發生了71起火災，克里特島（Crete）消防局17日則表示，從森林蔓延至農田的火勢已經部分獲得控制。

英國

英國也預測，18、19日將出現超過40°C高溫，突破2019年劍橋地區創下的38.7°C紀錄。國家天氣預報員對英格蘭部分地區發布史上第一次「極端高溫」警報，鐵路局也警告，各地可能廣泛出現班次誤點或取消，建議乘客僅在必要時刻外出。

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