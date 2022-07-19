研究：女性比男性「更容易熱死」　3大可能關鍵因素曝光

▲歐洲各國近期飽受熱浪之苦。圖為法國街景。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

歐洲熱浪侵襲，光是葡萄牙及西班牙就有至少1000人死於高溫。外國多項研究發現，在極端高溫的情況下，女性死亡率高於男性，可能與女性排汗量較低、心血管負荷較大、體溫上升較快但散熱能力較差有關，不過確切成因仍有待進一步釐清。

《衛報》報導，英國政府在「英國熱浪計畫」（The Heatwave Plan for England）指導方針寫道，在極端高溫下，高風險族群包括嬰幼兒、75歲以上民眾、嚴重身心疾病患者及女性。不過，該文件沒有解釋原因。

英國衛生安全局（UKHSA）則引述一項荷蘭研究，團隊分析多次熱浪後的死亡率，發現年長女性比年長男性風險更高。學者進一步研究2003年法國熱浪的數據後表示，「考慮到相同年紀時，女性的死亡率仍比男性高出15%。」

另一項德國及荷蘭學者的聯合研究，分析荷蘭23年以來的溫度數據及每日死亡率，卻也發現類似的性別差異。他們指出，「高溫相關死亡率女性大於男性，尤其在最高年齡組、也就是80歲以上族群，更是如此。」

▲多項研究發現，在極端高溫情況下，女性死亡率高於男性。圖為西班牙街景。（圖／達志影像／美聯社）



阿姆斯特丹自由大學（Vrije Universiteit Amsterdam）教授達能（Hein Daanen）表示，研究團隊推測，女性排汗量減少可能是原因之一，「大致而言，年長者的排汗量是年輕人的一半，而女性排汗量又是男性的一半」，換句話說，年長女性散熱能力最低。另外，他們也指出，高溫環境下，女性心血管承受的負荷更大，或許也有關聯。

雪梨大學教授傑伊（Ollie Jay）提到，先前就有研究發現，即使是年輕健康族群，女性最大出汗率也往往低於男性，「這是否就是熱浪中女性死亡及發病率更高的原因，我們尚不清楚，也不確定性別效應是否與年齡發生交互作用。」

英國樸茨茅斯大學（University of Portsmouth）教授蒂普頓（Mike Tipton）指出，女性排卵後核心體溫更高，但體溫升高卻更快速，因為女性體型通常比男性嬌小，身體表面積及質量比更大，「最有可能的答案是，這是多種因素結合而成的結果，我們必須做更多研究，了解究竟是怎麼一回事。」

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