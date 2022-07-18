成大人力潛艇駕駛確診無法參與決賽　仍獲歐洲國際潛艇大賽最佳新人獎

▲國立成功大學「討海人」團隊，帶著來自台灣的人力潛艇「sat-ba̍k-hî」首次到英國樸茨茅斯參加歐洲國際潛艇大賽一波三折、駕駛確診無法與決賽，但仍獲頒最佳新人獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立成功大學「討海人」團隊，帶著來自台灣的人力潛艇「sat-ba̍k-hî」（台語「虱目魚」），首次到英國樸茨茅斯參加歐洲國際潛艇大賽，遇上馬達失靈、駕駛確診COVID-19等難關，仍不屈不撓地依序通過陸地、水中測驗，締造亞洲隊伍首度出賽的記錄，並因打造出機能齊全的機身，獲大會頒發最佳新人獎。

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歐洲國際潛艇大賽15日傍晚結束，「虱目魚號」比賽過程一波三折，剛開始水中測試（Wet Test）時，就因泡綿體積被壓縮導致浮力減少，導致潛艇浮不起來，尾翼馬達燒壞、潛艇下墜，加上隊員陸續確診，好不容易在人力減少的情況之下，排除萬難修理好潛艇，卻因駕駛確診無法順利進行決賽，而失去最後與其它隊伍競技的機會。

成大「討海人」團隊7月3日飛抵英國，之後順利通過陸地測試，緊接著 12 日進行水中測試，確定潛艇安全性後取得參賽資格，讓「虱目魚號」在13日正式登場，但此時最重要的駕駛大一同學王丹詡確診，而其它隊員因身材高大無法頂替駕駛，雖然美國密西根團隊駕駛也表達願意頂替上場，但同樣因為人高馬大無法順利進入艙內，使得「虱目魚號」最終在缺少駕駛的情況下無法在最後一天決賽時出場。

成大系統及船舶機電工程學系（系統系）大五、「討海人」團隊隊長的王丕丞表示，首次出賽雖不圓滿，但也看見了未來改善的方向，像是疫情期間應將人員照顧納為重要考量，「但無論如何，能夠帶著虱目魚號出航圓夢，完成這趟不可能的任務，已經心滿意足。尤其要感謝各界對虱目魚號的支持與關心，我們做到了！」

「討海人」團隊兩年多來逐一克服工程難題、資金籌措、團隊運作各種難題，好不容易赴英出賽，但未能讓「虱目魚號」在決賽時下水，隊員們都難掩失望。成大系統系大四隊員薛皓丞、魏珩育透過網路電話說：「比賽的意義不在於拿到好名次，而是讓大家為自己的青春奮力拚搏，靠著我和其他夥伴的力量完成比賽，這樣甘苦與喜悅交織的競賽體驗，真的是求學期間最精采、奇幻的旅程。」

指導老師成大系統及船舶機電工程學系副教授陳政宏表示，身為亞洲首次參賽的隊伍，隊員們需克服極為寒冷的水溫、全新的賽場，「我們真的可以說被Covid-19 打敗，因為隊員陸續確診，修理能力、速度緩慢，甚至連駕駛都無法下水」， 但是大會對台灣首次參賽，就能打造出具有流力平滑表面（Hydrodynamic Smooth Surface）且機能齊全的潛艇都感到相當驚喜，加上比第一次參賽的英國南安普敦大學早完成測試，因此獲得大會頒發最佳新人獎。