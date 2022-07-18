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北市三腳督民調陳時中險勝　藍委認棄保難發生：不能再迷信藍大於綠

▲▼衛福部長交接典禮,陳時中卸任投入台北市長選戰。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長參選人陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市長選戰由國民黨蔣萬安、民進黨陳時中以及用無黨籍身分參選的黃珊珊進行對決，根據《中國時報》最新民調顯示，陳時中支持度為24.2％、蔣萬安23.9％、黃珊珊22.2％，對於是否可能產生棄保效應，國民黨立委江啟臣表示，越是正三角，大家都會想把盤做大，任何棄保要操作就不容易發生，「不能再迷信藍大於綠，選民結構是有一些改變的。」

根據《中國時報》最新民調顯示，台北市長選情緊繃，陳時中支持度為24.2％、蔣萬安23.9％、黃珊珊22.2％，3人差距不大，若形成「三腳督」的局面，最後有可能會以棄保效應來決勝負，如果放棄陳時中，黃的支持度有望拉升至26.5％，蔣則為26.4％，雙方選情呈現五五波；如果放棄蔣萬安，流失的選票將轉向黃珊珊，讓黃的支持度來到30.3％，領先陳的25.4％，差距為4.9個百分點；如果放棄黃珊珊，蔣萬安支持度將會提高至32.3％。

對於最新出爐的民調，江啟臣表示，台北是不是還是藍大於綠？這件事已經很明顯了，不能再迷信，經過柯文哲將近8年執政、2次總統大選洗牌，選民結構是有一些改變的。

對於是否可能產生棄保效應，江啟臣分析，棄保有一定的條件才可能發生，比方說三腳督不是呈現正三角、第三方比較弱勢，像是民調低於20%、15%，這樣的棄保操作會比較容易，但越是正三角、三邊是力均等時，大家都會想拼命把自己的盤做大，任何棄保要操作就不容易發生，除非有候選人主張相對極端。

江啟臣指出，一般來說越傳統、年紀比較大的選民、越容易發生棄保，年輕選民投票不是為了某個政黨輸贏，而是想要支持某個候選人，並非以政黨輸贏為考量，這樣如何棄保？這種狀況下能掌握年輕支持者的候選人，在棄保時票比較不會跑。

而《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，蔣萬安支持度35.2%、陳時中支持度29.9%、黃珊珊支持度25.9%，前兩名的蔣萬安與陳時中支持度差距僅5.3%，且在陳時中宣布參選後，民調仍在持續回溫，也讓北市選情更加詭譎。

對於北市選情，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，黃珊珊如果維持20%以上，陳時中機會就大了，而且蔣萬安本身太弱，陳時中就算躺在床上選也會拿到基本盤，黃珊珊只要越高，陳時中躺在床上的時間就越長，陳時中的快樂建立在黃珊珊的努力上。

至於陳時中有沒有可能變成2018年的前立委姚文智？吳子嘉直言不可能，吳表示，2022的「三腳督」，有兩人是大藍軍，2018年姚文智其實可以拿到20%，不過當時柯文哲可以拿到綠營選票。如今陳時中通吃綠營，能量比姚文智高，一定可以拿到30%選票。

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