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卸任911天指揮官！陳時中幫王必勝披戰袍　離場前拿手帕擦眼角

▲▼陳時中離開指揮中心，拿出手帕拭淚。（圖／記者趙于婷攝）

▲陳時中離開指揮中心，拿出手帕拭淚。（圖／記者趙于婷攝） 

記者嚴云岑／台北報導

前衛福部長陳時中請今（18）日上午交棒部長一職，專心投入台北市長選戰，下午則在指揮中心進行第二場交接，將印有指揮官背心移交給新任次長兼指揮官王必勝，王必勝穿上背心後，兩人也握手合影，象徵防疫傳承。今日交接典禮約12分鐘，陳時中在接過王必勝獻花後，在新任部長薛瑞元、次長石崇良與專家諮詢小組召集人張上淳的陪同下離開。

陳時中在致詞時提到，王必勝指揮官在穿上這件衣服後，就要明白任重道遠這個道理，也要品嚐自己2年多來的滋味，雖然今起卸下重責，但他也對指揮中心現任團隊很放心，更點名張上淳、周志浩、羅一鈞、莊人祥、薛瑞元等指揮中心成員，表示在911天的相處下，「都快成為一體了」，也期許指揮中心之後能朝100分方向努力。

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陳時中另在致詞上感謝媒體帶來從社會上發掘的看法，更提到新聞是第四權，代表社會良心，也是監督社會的單位，外界雖然覺得指揮中心與每題有對立與衝突，但自己內心是沒有的，「指揮中心與記者看法雖然有所不同，但對社會一起打拼的心是相同的。」

最後，陳時中也感謝疾管署公關室，每天辦記者會看似簡單其實困難，更提到自己雖然要去另一個任務，但依然心繫疫情，「對於諸位我很放心，謝謝了，再見！」

在陳時中致詞後，由新任指揮官王必勝獻花給陳時中，之後在指揮中心官員陪同下離去，經過媒體席時，面對記者揮手道別，他也忍不住拿出手帕輕輕擦了眼角，之後就在新任部長薛瑞元、次長石崇良與專家諮詢小組召集人張上淳的陪同下離開。

▲▼陳時中與王必勝交接。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中將指揮官背心交給與王必勝。（圖／指揮中心提供）

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