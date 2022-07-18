歷屆規模最小！雙城論壇明登場　柯文哲、龔正視訊簽3項MOU

▲2021台北上海雙城論壇，台北市長柯文哲致詞。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

2022台北上海雙城論壇將於19日上午登場，此次輪到台北方主辦，是台北市長柯文哲任內最後一屆，且同樣受到疫情影響，全程採視訊方式進行，並沒有分論壇，成為歷任來最小的一場雙城論壇。

台北上海雙城論壇自2010年郝龍斌市府時期首度舉辦，而柯文哲上任後也延續至今，但2020年因疫情緣故，首度改成視訊進行；2021年更因本土疫情爆發，將每年慣例7或8月的雙城論壇延至12月才舉辦，當時台北方由柯文哲、台北市副市長蔡炳坤、台北市秘書長陳志銘為代表致詞和演講，而上海方則是上海市長龔正、上海市副市長陳通、上海市秘書長馬春雷，並同樣於會後簽署3項MOU，整場時間約為1小時30分鐘落幕。

▲台北市議會跨黨派支持替城市論壇預算下但書，若共機、共艦持續擾台，不得動支該筆預算。（資料圖／記者袁茵攝）

由於近年來兩岸氛圍緊張，共機持續擾台，2021年舉辦完雙城論壇後，受到許多民進黨或無黨籍議員質疑，最終台北市議會跨黨派支持為城市論壇預算下但書，「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，使台北市政府今年籌備過程保密到家，直到15日被媒體披露、16日才正式對外公告。

2022台北上海雙城論壇輪到台北市主辦，此次以「韌性 永續 人文」為主題，同樣為視訊舉辦，並取消分論壇、僅市長和副市長致詞演講，時長約1小時，比去年規模更小。

根據北市府規劃，雙城論壇於19日上午10時30分在晶華酒店登場，開幕後由柯文哲、龔正先後致詞，再輪到台北市副市長彭振聲和上海市副市長吳清就「節能減碳 淨零排放」議題發表主題演講，相互分享面對氣候變遷挑戰的因應政策及具體作為，最後在循環經濟、智慧交通及圍棋運動等領域，由雙方業務主管局處簽署合作備忘錄（MOU）。

北市府表示，循環經濟方面，雙方不定期進行兩市循環經濟政策推動相關的資訊、經驗與成果分享，實質促進產官學界交流；智慧交通方面，雙方互相分享智慧交通推動經驗及成果，互邀參與對方城市舉辦的智慧交通相關活動；圍棋運動方面，雙方將推動兩市圍棋運動賽事，共同提升兩市圍棋運動選手的競技水準，增進圍棋運動教練等專業人員的交流。

而北市府也強調，柯文哲對於兩岸城市交流，始終秉持「面對問題、解決問題」務實態度與「促進交流、增加善意」基本原則，藉由論壇平台增加相互對話及交流機會，並期盼兩市一年一度的雙城論壇，持續穩健務實的交流，累積更多善意和互信，共創進步雙贏。

▼2021台北上海雙城論壇，上海市長龔正連線演講。（資料圖／記者林敬旻攝）