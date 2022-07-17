黃珊珊二度缺席雙城論壇　柯文哲：「照標準」誰的業務誰參加

▲台北市長柯文哲出席2022台北市參與式預算高中職推廣教育課程成果發表會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

2022台北上海雙城論壇將於7月19日舉辦，由台北市長柯文哲與台北市副市長彭振聲出席，而2021年已經缺席過1次的台北市副市長黃珊珊，今年再度缺席。柯文哲17日表示，誰的業務誰來參加，上海也非所有副市長全數參加，「照標準就好」。

柯文哲17日出席2022台北市參與式預算高中職推廣教育課程成果發表會，針對黃珊珊二次缺席雙城論壇，柯文哲表示，台北市有3個副市長，「誰的業務誰參加。」上海有好幾個副市長，也並不是全部都一定參加，自己的態度仍是依法行政、按照SOP走，「我覺得還是照標準就好，不用搞到一場會議所有秘書長、副秘書長都參加，不是很奇怪嗎？」

另外，關於黃珊珊稱「中間選民」決定台灣未來，台北市中間選民有足夠到可跟藍、綠基本盤比拚嗎？柯文哲提及，台灣2300萬人口中，真正有黨籍的人有多少？加起來應該不到5％，所以沒入黨的人才是全台最大多數，不管是深藍、深綠，都是「人數少、聲量大」才佔住版面。

柯文哲強調，從台灣總人口來看，真正有國、民兩黨黨籍的人有多少？像是民眾黨加起來也沒到1萬人，「事實真相是絕大多數老百姓都是中間選民」。