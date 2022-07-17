北投、饒河夜市跳電連結2變電所　黃珊珊批蔣萬安「台北市政門外漢」

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

台北市北投區、松山區饒河夜市等處於16日下午、晚間停電，使國民黨台北市長參選人蔣萬安批評，松湖、玉成變電所延宕十多年未解，北市府、中央與台電別互踢皮球。同樣有意參選的台北市副市長黃珊珊17日回擊，蔣萬安中了中央的計，這種發言是自證「台北市政門外漢」。

黃珊珊17日於臉書表示，16日北投、饒河夜市紛紛傳出跳電，打擾市民週末迺夜市的好心情，台電照例又端出「事故性停電」不痛不癢的說法，但蔣萬安卻自動超連結到松湖與玉成變電所，還要中央與地方不要互踢皮球，「蔣委員，你中了中央的計，這種各打五十大板的發言，只能自證自己真的是『台北市政門外漢』。」

黃珊珊提及，​松湖與玉成變電所之所以歷經20年無法興建，是因為台電原始計畫為地上型變電所，在地居民非常擔心輻射等環境影響，進而強烈抗議；其中​松湖變電所，北市府早在2002年就協助台電，將該區土地由工業區變更為「電力設施用地」，且從2003年至2016年，北市政府還協助台電辦理了5場都審幹事會，可惜因為台電說明不足，每一場都有民眾嚴重抗爭，甚至有人因此濺血。​

黃珊珊指出，變電所蓋在家裡隔壁會不會有輻射？會不會影響身體健康？種種疑慮，台電本該積極說明，但台電做了什麼？他們兩手一攤，從2016年至2019年彷彿人間蒸發，3年多都沒有再送件，直到2019年台電決定將變電所改為地下化，之後又提出多目標使用方案，北市也已有條件通過，條件為「與在地說明」，但台電依然沒有用他們的專業與技術，消弭人民的擔憂疑慮。​

黃珊珊說明，東區供電不足問題，從來不完全只因為2個變電所，那是台電推託之詞，從2020年到現在，台北市各地經常發生無預警跳電、供電不穩狀況，其中有八成以上都是設備故障，電網妥善性根本不足。​

黃珊珊也點名蔣萬安，「一有跳電就連接到松湖玉成未建，這是被推託之詞給愚弄了，只凸顯您對台北市政的不熟悉。」其實針對台電的百般推諉，北市不只盡力協調處理，還在2021年12月14日請立委協助，要求「台電公司依法不得拒絕供電」，或請台電盤點加速設置新電力網絡調度電力。

「蔣萬安委員，您身為台北市選出來的立法委員做了什麼？​」黃珊珊批評，面對台電各種財務黑洞、促協金、宣傳費編列及運用浮濫問題、內部績效管理不彰問題、土地閒置存貨等各種內控不良的問題，蔣萬安是否有強力監督？身為北市立委，對於台電要求北市企業要簽限電生死狀又做了什麼？​

最後，黃珊珊強調，請蔣萬安多一點解決問題的誠意、多一點對專業問題的用心，多一點對市政的了解，「否則無限的可能性就是零。​」