快訊／衛福部長交接被問邊境開放　陳時中：未來再請指揮官做定調

記者嚴云岑／台北報導

衛生福利部於今（18）日上午10點舉辦卸任部長陳時中與新任部長薛瑞元交接典禮，會前陳時中接受媒體堵訪，被問及邊境解封議題時表示，訂時間表討論上要分層次，各部會搜集相關意見，未來再請指揮官、指揮中心做相關定調。

身兼民進黨主席的總統蔡英文，昨表示隨著生活回到常軌，執政團隊會仔細評估開放的時程表，重新爭取國際旅客來台，讓社會上的百工百業把握住後疫情時代的商機，一起邁向正常生活。

上午典禮由行政院秘書長李孟諺擔任監交人。李孟諺致詞時，除感謝陳部長在COVID-19疫情以來，帶領防疫團隊走過防疫最艱困的階段，並在任內推動台灣史上預算最高的長照與幼托等政策與計畫，完善照顧體系，建構社會安全網，優化醫護執業環境，卓著的施政成效，各界有目共睹。同時，期許新任的薛部長持續創新、精進，為促進全民健康與福祉，善盡最大之努力。

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新任衛福部長薛瑞元畢業於臺北醫學院醫學系畢業、國立臺灣大學法律學系畢業、研究所碩士，兼具醫師、律師專業，曾任衛生署醫事處處長、衛福部雙和醫院副院長、屏東衛生局長等職務，並擔任衛福部次長，對於衛福部業務嫻熟。

李孟諺表示，薛部長清楚了解衛福工作範圍廣泛，從胚胎到善終，橫跨醫事管理、社會福利、長期照護、健康促進、食藥安全等多元領域，各項政策皆與民眾權益息息相關，感謝陳部長奠下良好基礎，未來會繼續帶領衛生福利部全體同仁戮力以赴，落實推動各項政策，為衛福園地再創佳績。

▲陳時中卸任投入台北市長選戰，衛福部長由薛瑞元接任。（圖／記者李毓康攝）

▲前衛福部長陳時中及新任衛福部長薛瑞元出席衛生福利部部長交接典禮。（圖／記者嚴云岑攝）