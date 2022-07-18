成都爆社區感染…病毒序列「大陸首見」拉警報　感染源不明

▲四川本土疫情升溫。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

四川成都市衛健委18日通報，新增本土確診病例8例，新增本土無症狀感染者5例。據官方通報，成都本次疫情經病毒基因測序，在國內本土疫情數據庫中未發現同源序列。

據該微信公眾號消息，成都本次疫情經病毒基因測序屬VOC/Omicron BA.2.12.1變異株（即BG.2進化分支）；在國內本土疫情數據庫中未發現同源序列，在全球數據庫中查找病毒基因組差異最小為德國5月份上傳的病毒序列。流行病學調查尚未發現病毒感染來源。

通報顯示，該毒株傳播力強，研究顯示傳播速度是BA.2的1.2倍。請公眾高度重視個人防護、保持個人衛生、避免人群聚集。在人員密集的室內場所、乘坐公共交通工具、人員密集的露天場所時要科學規範佩戴，口罩被汗水浸濕後應及時更換。在使用空調的同時需注意通風換氣，每日開窗通風2到3次，每次不少於30分鐘。

通報稱，7月16日18時起，成都市核酸檢測點實施48小時內混檢免費，可通過查詢高德地圖就近選擇「15分鐘核酸採樣點」開展願檢盡檢。

此外，通報強調，7月18日18時起，須持48小時內核酸檢測陰性證明方可離蓉。各地要加強對7日內有成都市高中低風險區、7月13日以來有眉山市洪雅縣高中低風險區、7月15日以來有樂山市市中區旅居史的人員排查，並實施分類管理。公眾如近期有相關地區旅居史，要第一時間向所在社區（村）報備，並配合做好各項防疫措施。

四川衛健委18日通報，新增本土確診病例9例（成都8例，眉山1例），新增本土無症狀感染者14例（成都5例，眉山8例，樂山1例）。