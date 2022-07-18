廣西北海感染增241例　2千遊客被滯留、2官員革職

記者任以芳／綜合報導

廣西北海是知名旅遊城市，突如其來的疫情，給熱鬧的旅遊旺季按下暫停鍵。截至7月16日24時，北海市現有本土確診病例9例，本土無癥狀感染者444例。當地官方下令實行「封控」防疫，不只當地百居民動員核酸，兩千多名遊客處於滯留狀態。最新消息指出，因北海疫情處理不當，有兩名官員遭革職。

北海市昨17日開展第五輪區域全員核酸檢測工作。民眾非必要不出市，需持48小時核酸檢測陰性證明，各A級景區暫停開放。

▲ 廣西北海全員做核酸。（圖／翻攝 中新網）

北海市潿洲島旅遊區自14日起暫停接待遊客。不少民宿提前結束旅遊旺季，平均損失十多萬人民幣訂單。為避免大量旅客滯留海島，北海海事局開綠色通道，對滯留旅客中感染風險較高的老人、兒童實施分流提前登船，避免大規模聚集，降低群體感染風險。

從7月14日9時至7月15日19時50分，北海海事局共協調45艘次船舶參與疏運，保障滯島旅客近2萬人安全返回北海。官方最新通報顯示，目前有2000多名遊客滯留北海。

據《央視》報導，廣西北海市海城區7月12日發生新冠肺炎疫情並傳播外溢，因北海市海城區委副書記、區長蘇礦峰，市衛生健康委員會黨組書記、主任唐崗在疫情防控中對工作重視不夠、風險意識不強、措施不當、履職不力、責任不落實，廣西壯族自治區黨委決定，對蘇礦峰、唐崗予以免職（有關行政職務按法定程序辦理）。