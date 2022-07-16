女友講電話脫口「晚上解決就有錢拿」　他回顧綠炸細節：該攤牌嗎

▲工作早回家聽見女友講電話，突然聽到一句「晚上解決就有錢拿」，他傻眼：「該問到底嗎」。（圖／翻攝pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

男女交往若是沒有了信任，恐怕很難繼續走下去，一名男網友在Dcard表示，他與女友交往4年，近期發現女友越來越忙，身邊突然多了一堆名牌，使用手機開始迴避他，而有一次他提早回家，更聽見女友在聊天說「XXX還是要留著，畢竟一個晚上解決了就有錢拿」，讓他苦惱要不要與女友攤牌，貼文引發網友熱議。

原PO表示，他與女友4年前在酒吧認識進而交往，當時女友還是服務生，交往這幾年女友一直想做直播或接一些比較裸露的拍攝工作，但都被他阻止，「另外有一次女友在玩遊戲時，有男網友幫她儲值遊戲點數，後來鬧得不愉快，我還替她把那些錢都還回去，如果這算是一種暗示，那只能說我呆」。

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原PO感嘆，他知道女友是月光族，發生遊戲儲值事件時，只覺得女友年輕不懂事、女生難免開銷大等，他還會幫忙分攤生活消費，直到最近他突然發現，女友沒有換工作卻越來越忙，手頭開始變得優渥，幾乎不會找他拿錢了，全身行頭更冒出一堆名牌，讓他有點納悶。

他苦笑，後來女友用手機時甚至會刻意迴避他，像是講電話要跑去客廳講，還有朋友局變多了，經常出門到隔天早上才回來，有一次他工作臨時取消，想說回家補眠，結果聽見女友在書房打遊戲講語音的聲音，內容大致上是「這個就是有點閒錢，但某某某還是要留著，畢竟一個晚上解決了就有錢拿」。

原PO最後說，「我不想亂猜測，這樣感覺很傷人，但女友那一些話又讓我感覺有點現實，而且最後一句會讓我胡思亂想，什麼叫一個晚上解決了就有錢拿，一直思考要不要去跟她談談看，但感覺會像打開潘朵拉的盒子直接崩壞，我腦袋現在真的很混亂」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「別傻了，好好問她，面對現實吧」、「回頭記得去做個性病檢查」、「換你跟他拿錢，反正遲早都要分手的，趁現在多拿一點比較不虧」、「也許你一開始就不了解她」、「不要騙自己了，早點面對吧」、「當然要問啊，但搜集好證據再問，不問的話，你也是一輩子都會有疙瘩」。

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