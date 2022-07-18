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35年真好友！他爽中千萬頭獎　信守承諾和友平分

▲▼他爽中千萬頭獎，信守承諾和友平分。（圖／翻攝@nclottery） 

▲查爾斯中獎真的和艾德華平分。（圖／翻攝@nclottery）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國北卡羅萊納州2名友誼超過35年的好友，很久以前曾互相承諾若有一天中大獎，會分一半獎金給對方。多年後查爾斯（Perry Charles）在本月12日幸運中了超過36萬美元（約新台幣1080萬元）頭獎，他果真實現諾言，與好友艾德華（Scott Edwards）分享獎金，在承諾比紙薄的今天，查爾斯與艾德華的情誼變得更加動人。

綜合外電報導，查爾斯日前在北卡羅萊納州萊辛頓（Lexington）的一家量販店，看見販賣「雙贏」（Double Win）彩券的商家，他說當時看著有機會贏得的獎金心想，「天啊，我想要！」於是他花了5美元（約新台幣150元）買了一張頭獎機率為32萬分之一的彩券回家。之後開獎，查爾斯發現自己真的中了頭獎36萬1527美元（約新台幣1082萬元），他接著拿起電話打給艾德華，兌現了諾言。

「我當時腦袋一片空白」，愛德華說接到查爾斯的喜訊電話時相當驚喜，因為對他而言那也是很大一筆錢，「我知道他說的都是真的，所以我知道他告訴我的時候不是在鬧我。」

彩券官方也開心分享此事，表示兩人已是超過35年的好友，初相識時是在一間當地的雜貨店，查爾斯是艾德華的老闆。艾德華說兩人總是會說總有一天會中大獎，不論是一起買或是各自買彩券，「我們都說好會和對方分享」。

「他就是所謂的真朋友」，艾德華盛讚查爾斯，「有點像家人一樣」，兩人13日一起去領獎，扣除聯邦稅和州稅後，共獲得12萬8361美元（約新台幣384.1萬元）。至於該怎麼運用獎金，兩人只表示會用來繳費。

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