2小飛機「空中相撞」秒成火球釀4死！降落前被另一架撞擊　慘墜毀

▲2架單引擎小飛機在空中相撞，造成4人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國內華達州17日發生一起2架小飛機在空中相撞的意外，瞬間引發強烈火勢，最終造成駕駛與乘客全員罹難，共4人死亡。據悉，當時其中一架飛機正準備落地，怎知卻在跑道的上空被另一架飛機撞上。

該起事故17日下午發生在內華達州北拉斯維加斯機場（North Las Vegas），當時一架有2人乘坐的派珀（Piper）PA-46型單引擎飛機正準備要落地，怎知當飛機已經在跑道上空時，卻被另一架同樣載著2名乘客的西斯納172飛機撞擊。2架飛機相撞後瞬間在空中起火，而被撞的PA-46型單引擎飛機隨即墜毀在跑道東邊的空地。

▲相關單位已深入調查，以釐清責任歸屬。（圖／達志影像／美聯社）



西斯納172飛機則是墜入一旁的蓄水池。有關當局接獲通報後，隨即趕往現場救援，可惜該起事故並未有人生還，2架飛機上一共4人全數罹難。

事故發生當時的目擊影片也在網路上引發話題，只見一架已經斷成數截的飛機殘骸在停機坪上持續燃燒，被巨大火球包圍，濃烈黑煙則是直竄天際。

聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）與國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，NTSB）已經針對此次事故展開調查，以釐清具體發生過程與相關責任歸屬。

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