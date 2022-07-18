14年狂吃83人「村莊人口減10%」　村民逮5m巨鱷送養殖場恐怖繁殖

▲當局出動50名動物官，終於把巨鱷捕獲。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

烏干達一條5公尺長巨大鱷魚，自1991年至2005年期間一共殺死村裡80多人，其中還包含12歲孩童，讓該村的人口因此驟減10%，而被村民命名為「賓拉登」，這條恐怖巨獸後來終於被村民捕獲，然而卻是送到養殖場，讓牠成為「種鱷」持續繁殖。

澳洲《雪梨晨鋒報》報導，這條巨鱷長年生活在非洲最大淡水湖維多利亞湖 (Lake Victoria)中，14年來一共殺死盧甘加村(Luganga)83名村民。目擊者保羅(Paul Kyewalyanga)表示，他的兄弟彼得正在船尾划船時，「賓拉登」突然跳進船中攻擊，「船尾浸滿了水，彼得拼命抓著船一邊尖叫，他們搏鬥約5分鐘，直到他的腿被鱷魚咬斷才鬆手落水，幾天後我們找到他的斷頭和斷手」。

當局為了逮捕這條殺人鱷魚，連續7天7夜不停監視下，約50名野生動物官終於在2005年用陷阱將「賓拉登」捕獲，不過他們沒有直接殺死「賓拉登」，反而送去養殖場參與繁殖計畫。養殖場老闆穆坦巴(Alex Mutamba)表示，鱷魚因為棲息地被侵略才會攻擊吃人，而他的養殖場會給予鱷魚良好照顧，所以不會有攻擊事件發生。