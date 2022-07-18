重機後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

記者黃翊婷／綜合報導

跑山兜風遇到這樣的辣妹，還捨得超車嗎？一名網友在臉書轉分享2張照片，只見坐在重機後座的女子穿著十分火辣，大秀美背、長腿和屁股蛋，騎行時緊貼騎士露出的半顆奶球更是辣到不行，讓許多網友看完忍不住大讚，「一路不超車」、「山上就是好風景」、「這天，大家學會了什麼叫慢慢騎看風景」。

▲後座辣妹大尺度穿搭掀起網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／重機車友各區路況、天氣回報中心，下同）

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原PO在臉書社團《重機車友各區路況、天氣回報中心》分享2張照片網傳照片，只見一名身穿黑色破洞熱褲的女子坐在重機後座，一雙長腿和屁股蛋相當吸睛，上半身則是一件性感背心，只靠3根繩子繫著，大秀完美裸背；而在下一張照片中，騎士騎行時，女子緊貼著騎士，從側面看胸部幾乎快遮不住，渾圓奶球露出大半顆。

▲女子大秀美背、美胸和大長腿。

不少網友看了忍不住直呼優質，「一路不超車的北宜」、「山上就是好風景」、「這天，大家學會了什麼叫慢慢騎看風景」、「山上的美景總是會有獨特的地方，雲海瞬間看不到」、「安全氣囊真好」、「等高手神出來是誰」、「風壓太強，車頭燈快壓壞了」。

不過，也有好心網友提醒，不管後座女子是因為愛美還是想紅才會穿得這麼清涼搭重機，都要注意自身安全，「穿成這樣，摔一次就知道」、「摔了就芭比Q了」、「沒有裝備，摔車就知道痛了」、「如果摔車出去，一定很慘」、「這次安全回家算賺到」。