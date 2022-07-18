　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

重機後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

記者黃翊婷／綜合報導

跑山兜風遇到這樣的辣妹，還捨得超車嗎？一名網友在臉書轉分享2張照片，只見坐在重機後座的女子穿著十分火辣，大秀美背、長腿和屁股蛋，騎行時緊貼騎士露出的半顆奶球更是辣到不行，讓許多網友看完忍不住大讚，「一路不超車」、「山上就是好風景」、「這天，大家學會了什麼叫慢慢騎看風景」。

重機後座妹裸背炸出半顆奶球，網驚呆。（圖／翻攝自Facebook／重機車友各區路況、天氣回報中心）

▲後座辣妹大尺度穿搭掀起網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／重機車友各區路況、天氣回報中心，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在臉書社團《重機車友各區路況、天氣回報中心》分享2張照片網傳照片，只見一名身穿黑色破洞熱褲的女子坐在重機後座，一雙長腿和屁股蛋相當吸睛，上半身則是一件性感背心，只靠3根繩子繫著，大秀完美裸背；而在下一張照片中，騎士騎行時，女子緊貼著騎士，從側面看胸部幾乎快遮不住，渾圓奶球露出大半顆。

重機後座妹裸背炸出半顆奶球，網驚呆。（圖／翻攝自Facebook／重機車友各區路況、天氣回報中心）

▲女子大秀美背、美胸和大長腿。

不少網友看了忍不住直呼優質，「一路不超車的北宜」、「山上就是好風景」、「這天，大家學會了什麼叫慢慢騎看風景」、「山上的美景總是會有獨特的地方，雲海瞬間看不到」、「安全氣囊真好」、「等高手神出來是誰」、「風壓太強，車頭燈快壓壞了」。

不過，也有好心網友提醒，不管後座女子是因為愛美還是想紅才會穿得這麼清涼搭重機，都要注意自身安全，「穿成這樣，摔一次就知道」、「摔了就芭比Q了」、「沒有裝備，摔車就知道痛了」、「如果摔車出去，一定很慘」、「這次安全回家算賺到」。

►床墊也能加「玻尿酸」！Q彈好睡，連謝祖武都愛

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
星巴克今起連兩天全品項、尺寸買1送1
台積電「一人武林」獨強　業界：一片烏雲都沒有？
「陳時中很有可能奪下台北」　他揭關鍵點：民進黨人很精
杜詩梅「懷雙胞胎8周卻小產」！　4年後補辦婚禮
15年前「女屍對折」裝8層塑膠袋　她聽一句話痛哭認罪
40歲退役球星疑「性遊戲玩過頭」猝死飯店　女伴半裸爆血
美女主播早產大失血！　龍鳳胎一出生插滿管子

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人妻想冠夫姓突陷「尷尬沉默」　老公一念笑翻：好像很秋

重機後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

妻不會把哥吉拉送人！公仔神人曝「財力證明」　萬人暴動想跟他睡

他飛日本吃「台北居酒屋」！宜蘭人老闆曝　狂吸1.3萬讚

30歲生三胎被夫嫌「下面變鬆」私訊曝　醫1句話神回！她笑了

專家估BA.5「恐在1個月後大流行」　年底前有望邊境全開！

雷陣雨擴大時間曝　這天起挑戰最高溫

漁光島遊客溺水頻傳　學者點名「裂流奪命」：奧運選手也對抗不了

哥吉拉老公回應！　人妻懊惱急求饒：以後可以帶我去看模型嗎？

航空公司機位超賣…女自願換班機「慘被丟包4hrs」　補償竟是模型

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

5歲女昏迷父衝警局求開道　「30分車程減半」搶回一命

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

人妻想冠夫姓突陷「尷尬沉默」　老公一念笑翻：好像很秋

重機後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

妻不會把哥吉拉送人！公仔神人曝「財力證明」　萬人暴動想跟他睡

他飛日本吃「台北居酒屋」！宜蘭人老闆曝　狂吸1.3萬讚

30歲生三胎被夫嫌「下面變鬆」私訊曝　醫1句話神回！她笑了

專家估BA.5「恐在1個月後大流行」　年底前有望邊境全開！

雷陣雨擴大時間曝　這天起挑戰最高溫

漁光島遊客溺水頻傳　學者點名「裂流奪命」：奧運選手也對抗不了

哥吉拉老公回應！　人妻懊惱急求饒：以後可以帶我去看模型嗎？

航空公司機位超賣…女自願換班機「慘被丟包4hrs」　補償竟是模型

俄羅斯熱軋鋼品低價進口　中鋼：採取必要措施因應不公平貿易

準桌球國手竟是偷拍狼！國訓中心廁所裝針孔　她慘入鏡全不知

近1萬5000人在台悼安倍晉三　日台協會特製影片：謝謝台灣

人妻想冠夫姓突陷「尷尬沉默」　老公一念笑翻：好像很秋

比熊犬跳進貓砂盆「準確解放」　網笑：你養「熊貓」？

不會再有意外？　聯準會傳聲筒曝「Fed 本月升息3碼」

北投捷運站4家人氣拉麵店　濃厚雞白湯、經典鹽味...配餐來份紫蘇蝦餅

星巴克7／18起連兩天全品項、尺寸買1送1　「這時段」進店消費現賺一杯

《營業中》拆班底只有他留下！　楊銘威感傷吐心聲…坤達暖回應

林昀儒「原地」再戰WTT冠軍賽　明首輪強碰中國名將

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

生活熱門新聞

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

哥吉拉老公回應　妻急求饒

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

這項捷運禮節沒人遵守！作家轟：不舒服

哥吉拉讓人鬧離婚　醫破解「決裂原因」

妻不會把哥吉拉送人！　神人曝「財力證明」萬人暴動

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

造詞「成X大」爸被小一作業考倒

重機後座妹裸背炸半顆奶球　全網暴動

雷陣雨擴大時間曝　這天起挑戰最高溫

拿夫「哥吉拉送親戚」被提離婚！妻認錯後竟討房

收藏達人點出　5大公仔隱藏價值

更多熱門

相關新聞

女騎士魂斷秀朗橋！自撞分隔島當場斷氣送醫亡

女騎士魂斷秀朗橋！自撞分隔島當場斷氣送醫亡

新北市新店區18日凌晨0時許，一名40歲藺姓女子騎乘機車，從新店往中和方向騎在秀朗橋機車專用道上，因不明原因自撞分隔島後，連人帶車倒地，警消到場發現藺女頭部重創，已失去生命跡象，送往新店慈濟醫院急救仍因傷重宣告不治。警方已在現場拍照採證，事故原因有待調查釐清。

這項捷運禮節沒人遵守！作家轟：不舒服

這項捷運禮節沒人遵守！作家轟：不舒服

目標超越稻村亞美　美少女預約下次

目標超越稻村亞美　美少女預約下次

快訊／因狗叫起爭執！桃園父子把鄰居活活打死

快訊／因狗叫起爭執！桃園父子把鄰居活活打死

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

關鍵字：

重機影音

讀者迴響

熱門新聞

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

哥吉拉老公回應　妻急求饒

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

子瑜被求婚！甜笑「點頭說好」影片曝光

金馬影帝1年沒工作「看清老婆」：我娶了好女人

女主播早產大失血！龍鳳胎插滿管子

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

樹林9千元套房曝　網見設計嚇歪：洗澡就淹水

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面