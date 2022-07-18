內部對話外洩！嗆林佳龍「真的很噁心」　基進黨：事無不可對人言

▲基進黨內部對話內容流出。（圖／翻攝臉書）

記者皮心瑀／台北報導

被視為泛綠陣營的基進黨三民區市議員參選人張博洋17日批評民進黨新北市市長參選人林佳龍稱「若當選會公布童恩恩案所有資料」，引發批評，目前已刪文道歉，並關閉臉書，但一張內部對話的截圖流出，內容不只再嗆林佳龍噁心，政策部專員林靖堂更稱應等民進黨自爆。對此，基進黨秘書長王興煥表示，內部群組的討論內容遭有心人士擷取、外洩，但事無不可對人言，仍會保持開放的討論、持續溝通凝聚共識，加強幹部訓練，審慎發言。

張博洋17日先在臉書發文表示，疫情造成不幸，大家都很難過，政府疏失造成嬰兒死亡，事後卸責推諉，大家也都很憤，「但把這件事跟自己的選舉結合，我真的不知道這種人腦袋都裝什麼」，更強調這篇不是在講侯友宜也不是在講柯文哲。

文章一出，網友紛紛開砲，張博洋深夜則在臉書說明原意，並向恩恩爸、恩恩媽致歉，「我絕對支持公開真相，林佳龍若當選，本來就要回應民意。但讓我感慨的是，即便是民主社會了，我們還是得把人民的生命傷痛，當成提升競選支持度的一種承諾講給媒體聽。為了對抗威權政治，我們只能用一句短短的『我當選後第一個公布真相』來同理傷痛？真相公布後，整個人生劇變的傷痛真的就能就此止住？萬一，我說萬一，我絕對不希望，但我不禁自問，如果林佳龍沒有當選呢？」

基進黨也發出聲明，「很抱歉，我們會加強對幹部的訓練。我們鼓勵內部多元開放的討論，但在凝聚共識前，對於公眾議題，應更審慎發言。擅自猜測恩恩父母的心思和意向，我們在此致上最深的歉意，對不起。恩恩案真相的公開和究責，是大家共同的期望，台灣基進亦將全力促成這個目標早日實現。」

不過基進黨一張內部對話截圖被曝光，根據內容，張博洋表示自己正在發文，抱歉造成夥伴困擾，但「我不會對林佳龍道歉」，而是將問題講清楚，並稱「我還是要說，當選就公佈真相，這句真的很噁心」，林靖堂則表示，「粉絲容易受傷很正常，可能以後民進黨的事要等自爆了再談，也較有正當性」。

王興煥強調，台灣基進向來主張應團結台派、不應內耗。他們支持黨內多元開放的討論，對於博洋的不當發言，黨內夥伴也陸續透過各種群組平台互相溝通。雖然內部群組的討論內容遭有心人士擷取、外洩，但事無不可對人言，仍會保持開放的討論、持續溝通凝聚共識，加強幹部訓練，審慎發言。