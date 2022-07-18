快訊／基進黨解除張博洋職務​！　林靖堂「等民進黨自爆」被調職​

▲台灣基進張博洋。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

基進黨三民區市議員參選人張博洋17日因批評民進黨新北市市長參選人林佳龍消費恩恩案，引發支持者不滿，雖已為此道歉，但一張流出內部對話的截圖中，他又再嗆林佳龍噁心，且政策部專員林靖堂更稱應等民進黨自爆，讓風波越演越烈。對此，基進黨發出聲明人事異動，張博洋原擔任黨內新聞輿情部主任，現已拍定解除職務​，而林靖堂則被調離現職​。

▲基進黨內部對話內容流出。（圖／翻攝臉書）

林佳龍17日受訪時表示，若當選第一件想做的事情就是公布童恩恩案所有資料，引來台灣基進三民區市議員參選人張博洋批評，「把這件事跟自己的選舉結合，我真的不知道這種人腦袋都裝什麼」。由於基進黨過去一向被視為泛綠陣營，此舉隨即引爆支持者不滿情緒。

張博洋當晚除了刪文道歉，18日一早更關閉該臉書，但一張基進黨內部對話的截圖又再度引發討論。根據內容，張博洋表示自己正在發文，抱歉造成夥伴困擾，但「我不會對林佳龍道歉」，而是將問題講清楚，並稱「我還是要說，當選就公佈真相，這句真的很噁心」，林靖堂則表示，「粉絲容易受傷很正常，可能以後民進黨的事要等自爆了再談，也較有正當性」。