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張博洋酸林佳龍慘「被拔官」！　宅神：塔綠班新言論自由時代

▲▼ 。（圖／張博洋-客家後生選三民臉書）

▲張博洋發文酸林佳龍，今遭台灣基進解除黨職。（圖／張博洋-客家後生選三民臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

基進黨三民區市議員參選人張博洋，昨晚（17日）發文批評民進黨新北市長參選人林佳龍消費恩恩案，引發支持者不滿，台灣基進今日下午宣布，解除張博洋黨職。對此，名嘴朱學恆狠酸此事件是「塔綠斑新言論自由時代」。

張博洋因批評民進黨新北市市長參選人林佳龍稱「若當選會公布恩恩案所有資料」，是在消費悲劇，引發質疑，但一張內部對話的截圖流出，內容不只再嗆林佳龍噁心，政策部專員林靖堂更稱應等民進黨自爆。

台灣基進稍早公布人事異動公告，原新聞輿情部主任張博洋解除職務​、原政策部專員林靖堂調離現職​，後續將進行組織重整，強化教育訓練。

▲▼台灣基進2022縣市議會選舉 高雄市議員參選人劉航遠 陳子瑜 張婷婷 張博洋 李雨蓁 黃敬雅 楊華樺。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣基進宣布解除張博洋黨職。（圖／記者屠惠剛攝）

針對張博洋遭台灣基進解除黨職，朱學恆在臉書發文表示，「塔綠斑新言論自由時代，在野黨候選人批評執政黨候選人，下場：暫停職務，全黨道歉。」

貼文曝光後，掀起許多網友熱烈討論「台灣政黨政治的民主奇蹟啊 ，世界怎麼跟得上台灣」、「分公司員工膽敢罵總公司的高層」、「時力比基掰有風骨多了」、「養狗咬主人的事怎麼能發生，當然要道歉」，台灣民眾黨議員參選人楊寶楨更留言「超慘」呼應。

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