　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北市長3強拉鋸最新民調出爐　棄保決勝負關鍵在黃珊珊

記者黃翊婷／綜合報導

台北市長選戰由國民黨蔣萬安、民進黨陳時中以及用無黨籍身分參選的黃珊珊進行對決，在最新民調結果中，3人支持度分別為陳時中24.2％、蔣萬安23.9％、黃珊珊22.2％，到時恐怕會以棄保效應來決勝負，若棄陳，選情呈現五五波；若棄蔣，黃會贏陳4.9個百分點；若棄黃，蔣勝選機率大增。

▲▼陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

▲台北市長選戰局勢緊繃。圖片由左至右分別為陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

根據《中國時報》最新民調顯示，台北市長選情緊繃，陳時中支持度為24.2％、蔣萬安23.9％、黃珊珊22.2％，3人差距不大，若形成「三腳督」的局面，最後有可能會以棄保效應來決勝負，如果放棄陳時中，黃的支持度有望拉升至26.5％，蔣則為26.4％，雙方選情呈現五五波；如果放棄蔣萬安，流失的選票將轉向黃珊珊，讓黃的支持度來到30.3％，領先陳的25.4％，差距為4.9個百分點；如果放棄黃珊珊，蔣萬安將成為最大受益者，支持度會提高至32.3％，勝選機率大幅增加。

由於藍綠陣營都將台北市長選戰視為重中之重，《美麗島電子報》董事長吳子嘉曾分析，關鍵在於黃珊珊，如果黃珊珊的支持度維持在20％以上，陳時中勝選的機會比較大，就算躺著選也能拿到基本盤。

此外，藍綠陣營台北市長參選人都已相繼正式宣布投入選戰，陳時中甚至火速公布最新選舉團隊人事，包過立委林昶佐、范雲等人，蔣萬安也表明很快就會公布自己的競選團隊。而黃珊珊被問到是否會擔心藍綠選民各自歸隊將不利於選情，她回答，中間選民將會決定台灣的未來，「若大家還是認為藍綠可以綁架，還會有政黨輪替嗎？」

►床墊也能加「玻尿酸」！Q彈好睡，連謝祖武都愛

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
星巴克今起連兩天全品項、尺寸買1送1
台積電「一人武林」獨強　業界：一片烏雲都沒有？
「陳時中很有可能奪下台北」　他揭關鍵點：民進黨人很精
杜詩梅「懷雙胞胎8周卻小產」！　4年後補辦婚禮
15年前「女屍對折」裝8層塑膠袋　她聽一句話痛哭認罪
40歲退役球星疑「性遊戲玩過頭」猝死飯店　女伴半裸爆血
美女主播早產大失血！　龍鳳胎一出生插滿管子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

昔轟萊豬今認「喜歡美國牛」　趙少康曝邏輯：吃不進多少萊克多巴胺

美國前國防部長艾斯培率團訪台　拜會我國政府高層談印太發展

「陳時中很有可能奪下台北」　他揭關鍵點：民進黨人很精

陳時中競選總部敲定「蔡英文2020勝選地」　26議員參選人今到齊要拍照

台北市長3強拉鋸最新民調出爐　棄保決勝負關鍵在黃珊珊

六都選戰民進黨「坐二望三搶四」　國民黨力拚過半

汽車「劈腿」開上人行道　張清俊kuso發梗圖帶出政見

林智堅陷論文爭議　民眾黨街訪桃園市民轟：政治人物要做好榜樣

林佳龍提恩恩案遭友軍砲轟？張博洋嗆「不知道腦袋裝什麼」道歉了

柯志恩「空戰」轟陳其邁選舉才踩點　名球評起腳射門擊落她　

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

5歲女昏迷父衝警局求開道　「30分車程減半」搶回一命

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

昔轟萊豬今認「喜歡美國牛」　趙少康曝邏輯：吃不進多少萊克多巴胺

美國前國防部長艾斯培率團訪台　拜會我國政府高層談印太發展

「陳時中很有可能奪下台北」　他揭關鍵點：民進黨人很精

陳時中競選總部敲定「蔡英文2020勝選地」　26議員參選人今到齊要拍照

台北市長3強拉鋸最新民調出爐　棄保決勝負關鍵在黃珊珊

六都選戰民進黨「坐二望三搶四」　國民黨力拚過半

汽車「劈腿」開上人行道　張清俊kuso發梗圖帶出政見

林智堅陷論文爭議　民眾黨街訪桃園市民轟：政治人物要做好榜樣

林佳龍提恩恩案遭友軍砲轟？張博洋嗆「不知道腦袋裝什麼」道歉了

柯志恩「空戰」轟陳其邁選舉才踩點　名球評起腳射門擊落她　

比熊犬跳進貓砂盆「準確解放」　網笑：你養「熊貓」？

不會再有意外？　聯準會傳聲筒曝「Fed 本月升息3碼」

北投捷運站4家人氣拉麵店　濃厚雞白湯、經典鹽味...配餐來份紫蘇蝦餅

星巴克7／18起連兩天全品項、尺寸買1送1　「這時段」進店消費現賺一杯

《營業中》拆班底只有他留下！　楊銘威感傷吐心聲…坤達暖回應

林昀儒「原地」再戰WTT冠軍賽　明首輪強碰中國名將

昔轟萊豬今認「喜歡美國牛」　趙少康曝邏輯：吃不進多少萊克多巴胺

KO電桿影片曝！馬自達過彎失控猛撞　車頭爆開駕駛輕傷

台積電「一人武林」獨強　業界：一片烏雲都沒有？

白到不科學！王心凌公開「5款愛用防曬」，原來嘴唇也會曬傷

比基尼正妹到水上樂園玩水　走進男更衣室...所有人崩潰了

政治熱門新聞

林佳龍遭友軍砲轟？張博洋嗆不知腦袋裝什麼

北市長3強拉鋸最新民調曝　棄保決勝

連戰陪洗頭突癱坐　方瑀：若沒遇「她」我與連戰就天人永隔

「黃珊珊拿20%民進黨就躺著選」　他直言：黃珊珊拿越高陳時中躺越久

林智堅陷論文爭議　民眾黨街訪桃園市民轟：政治人物要做好榜樣

「陳時中很有可能奪下台北」　他揭關鍵點：民進黨人很精

6年大停電5次！　馬英九早提醒卻被蔡英文嗆

批林佳龍消費恩恩　楊植斗：背人命的你還是個人嗎？

柯志恩「空戰」轟陳其邁選舉才踩點　名球評起腳射門擊落她

汽車「劈腿」開上人行道　張清俊kuso發梗圖帶出政見

林智堅論文涉抄襲　她見「1畫面」開嗆

林佳龍偷酸新北12年該交棒　侯友宜今再回應8字：市民都清楚

民進黨六都坐2搶4　國民黨拚過半

快訊／賴清德2024總統敲門磚　親賴人馬搶下中常會席次

更多熱門

相關新聞

「黃珊珊拿20%民進黨就躺著選」　他直言：黃珊珊拿越高陳時中躺越久

「黃珊珊拿20%民進黨就躺著選」　他直言：黃珊珊拿越高陳時中躺越久

年底九合一大選將近，首都台北市長確定由國民黨蔣萬安、民進黨陳時中及無黨籍身分参選的黃珊珊三人對決，根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，黃珊珊支持度25.9%，蔣萬安支持度仍維持35.2%，而陳時中宣布參選後支持度回溫，來到29.9%，對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，陳時中躺著也能拿到基本盤，黃珊珊如果維持20%，陳時中機會就大了。

直擊／北北基桃醫師後援會喊凍蒜　陳時中：醫者眼光看見社會需要

直擊／北北基桃醫師後援會喊凍蒜　陳時中：醫者眼光看見社會需要

黃珊珊批蔣萬安「台北市政門外漢」

黃珊珊批蔣萬安「台北市政門外漢」

快訊／民進黨18參選人首同台　競選口號藏關鍵字

快訊／民進黨18參選人首同台　競選口號藏關鍵字

陳時中新西裝亮相　改穿膠鞋意義曝：走出辦公室、全市跑透透

陳時中新西裝亮相　改穿膠鞋意義曝：走出辦公室、全市跑透透

關鍵字：

民調陳時中蔣萬安黃珊珊

讀者迴響

熱門新聞

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

哥吉拉老公回應　妻急求饒

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

子瑜被求婚！甜笑「點頭說好」影片曝光

金馬影帝1年沒工作「看清老婆」：我娶了好女人

女主播早產大失血！龍鳳胎插滿管子

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

樹林9千元套房曝　網見設計嚇歪：洗澡就淹水

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面