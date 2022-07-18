台北市長3強拉鋸最新民調出爐　棄保決勝負關鍵在黃珊珊

記者黃翊婷／綜合報導

台北市長選戰由國民黨蔣萬安、民進黨陳時中以及用無黨籍身分參選的黃珊珊進行對決，在最新民調結果中，3人支持度分別為陳時中24.2％、蔣萬安23.9％、黃珊珊22.2％，到時恐怕會以棄保效應來決勝負，若棄陳，選情呈現五五波；若棄蔣，黃會贏陳4.9個百分點；若棄黃，蔣勝選機率大增。

▲台北市長選戰局勢緊繃。圖片由左至右分別為陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

根據《中國時報》最新民調顯示，台北市長選情緊繃，陳時中支持度為24.2％、蔣萬安23.9％、黃珊珊22.2％，3人差距不大，若形成「三腳督」的局面，最後有可能會以棄保效應來決勝負，如果放棄陳時中，黃的支持度有望拉升至26.5％，蔣則為26.4％，雙方選情呈現五五波；如果放棄蔣萬安，流失的選票將轉向黃珊珊，讓黃的支持度來到30.3％，領先陳的25.4％，差距為4.9個百分點；如果放棄黃珊珊，蔣萬安將成為最大受益者，支持度會提高至32.3％，勝選機率大幅增加。

由於藍綠陣營都將台北市長選戰視為重中之重，《美麗島電子報》董事長吳子嘉曾分析，關鍵在於黃珊珊，如果黃珊珊的支持度維持在20％以上，陳時中勝選的機會比較大，就算躺著選也能拿到基本盤。

此外，藍綠陣營台北市長參選人都已相繼正式宣布投入選戰，陳時中甚至火速公布最新選舉團隊人事，包過立委林昶佐、范雲等人，蔣萬安也表明很快就會公布自己的競選團隊。而黃珊珊被問到是否會擔心藍綠選民各自歸隊將不利於選情，她回答，中間選民將會決定台灣的未來，「若大家還是認為藍綠可以綁架，還會有政黨輪替嗎？」