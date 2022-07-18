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留學生確診康復後仍遭職場歧視　嘆「心理受的傷比身體還大！」

▲▼疫後共生專題。（圖／Rita提供）

▲Rita在2年多前確診，當初曾遭到職場歧視，也被朋友保持距離。（圖／Rita提供）

記者許敏溶／專題報導

「我覺得確診後心裡受的傷，遠比身體影響還大！」儘管確診已是2020年初的事，但留學生Rita回憶起兩年前確診後，遭遇職場歧視，甚至被周遭朋友保持距離的感覺，讓Rita坦言至今「心裡依舊很受傷」。

原本就讀美國舊金山大學碩士班的Rita，2019年9月開始在西班牙擔任交換生，當時全球還不知道COVID-19是什麼，隔年2月初，Rita開始出現乾咳症狀，Rita說，乾咳後接著是頭痛、發燒，二到三週後狀況越來越糟，後來轉為濕咳還有黃色的痰，最後鼻塞，還失去味覺跟嗅覺，吃東西完全沒味覺，就這樣在西班牙硬撐過一個月時間。

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不過，Rita回憶這一個月，過程至今仍無法置信，首先是明明當時已經確診COVID-19，但在西班牙第一次去醫院看醫生時，醫生診斷後竟說這只是一般流感，甚至還開了她「沒有得COVID-19」的證明；後來Rita症狀越來越明顯，前往醫院看醫生，但醫療人員看到她發燒就不讓她進醫院，直接將她趕走。

後來Rita拜託當地朋友幫忙她打政府的防疫專線，前後打了超過3小時才通，但結果同樣讓Rita傻眼，對方一問她是從台灣來的，竟然就直接說不是確診COVID-19，「原因是台灣很安全。」

但隨著西班牙確診的人越來越多，Rita在2020年3月中旬回到台灣，回國上飛機前幾乎全部武裝，戴上口罩、護目鏡跟手套，返台後在家隔離一天半，之後就接到衛生局通知要去醫院隔離，要做更詳細檢查，隨後就被救護車送到三總，之後才告訴她確診，當時全台確診人數還不到100人，當初也以為只是去住個兩三天，沒帶很多東西，沒想到一進去就住了一個月。

「知道自己確診很錯愕！」Rita坦言，因為在西班牙時，都被診斷說是流感，甚至還開了「沒有得COVID-19」的證明，所以得知確診後非常驚訝，但事後想想，當初在西班牙幾乎沒什麼人戴口罩，想想也不意外。

Rita在三總住了一個多月，時間遠比現在長，Rita說，由於當時疫情剛爆發不久，台灣當時沒有什麼治療藥物，她只有施打抗生素，進去後症狀也沒變好，依舊沒有味覺跟嗅覺，只能靠自己的免疫力，而且出院條件就是PCR三採陰，過程中因為陰陰陽陽，其中還有一次雙採陰後第三採為陽，讓她失落好一陣子，還好最終三採陰可以解隔離。

▲▼疫後共生專題。（圖／Rita提供）

▲Rita康復出院後與醫護人員合照，最感謝醫護人員照護與接受她。（圖／Rita提供）

在Rita三陰解隔離時，三總醫護團隊還在門口迎接她，還送上戰勝COVID-19的卡片，讓Rita非常暖心，而且Rita說，染疫後幾乎沒有人敢接觸她，護理長在她出院後第一個給她擁抱還說「加油」，Rita也在自己心情拍攝影片上傳到YouTube，但護理人員的溫暖，反而讓她後來面對到其他異樣眼光時，心情更難受。

Rita出院之後，因為疫情開始蔓延，加上想在台灣休養，於是先辦休學並留在台灣，但Rita也透露，當初會辦休學，其實是有同校同學知道她染疫，「請她不要回來上課」，而類似遭到歧視的狀況，後來也持續上演。

▲▼正妹Rita坦言確診後心理受傷程度遠高於身體，圖為Rita在醫院內狀況。（圖／摘自Rita的IG）

▲Rita坦言確診後心理受傷程度遠高於身體，圖為Rita在醫院內狀況。（圖／摘自Rita的IG

最誇張一次，則是Rita職場上的遭遇，Rita說，2020年時，因為暫時休學，休養一段時間後去找工作，出院後約半年被一家公司錄取，但該公司後來輾轉從自己的YouTube頻道得知確診消息，在週末就通知下週不用來上班，當時得之後心情很差，也只能默默承受，但即使到現在，依舊覺得此事很荒謬。

Rita除了因為確診紀錄影響謀職，Rita也表示，之後周遭一些比較不熟的朋友，也被投以異樣的眼光，像是大家原本要去某一個聚會，一些比較不熟的朋友知道她要去，會脫口說出「因為你確診不敢來」，儘管這是開玩笑話，但心裡依舊很受傷。

「我覺得確診後心裡受的傷，遠比身體影響還大！」Rita說，從出院之後，身體狀況就好很多，幾乎沒什麼後遺症，但之前大家對COVID-19不了解，以為這是會傳染的絕症，自己飽受異樣的眼光，現在因為確診者越來越多，狀況已經沒有兩年前這麼嚴重，但近期還是有朋友向她反應，有被異樣眼光對待，她呼籲大家以平常心看待，不要歧視確診者，而是要以鼓勵與關心替代。

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