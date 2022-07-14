正妹大稻埕慢跑遇摸臀殺！他搭訕失敗伸鹹豬手　硬拗是膝蓋的錯

▲北市正妹到大同區水門堤外便道慢跑，竟遭素不相識的徐姓男子撫摸臀部。（示意圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

大稻埕摸臀殺！徐姓男子於大同區水門堤外便道見身材姣好正妹（小靜）正準備慢跑，上前搭訕問「一個人嗎？有男朋友嗎？」正妹感到奇怪決定起步慢跑，豈料，跑沒幾步就感覺屁股遭摸，一看竟是徐男，當場氣得報警處理。開庭時，徐男辯稱「是膝蓋不小心碰到」。士林地院審結，依性騷擾防治法處拘役45日，可易科罰金4萬5。

小靜指控去年2月11日到大稻埕水門堤外自行車車道，正要跑步時，徐男跑來聊天，因為時常在跑步時會有跑友過來聊天，一開始不覺得奇怪也先慢慢走，但徐男卻開始問私密問題，她感到詭異，便向徐男說「我要先走了」。

豈料，跑沒幾步，就覺得右邊屁股被摸，一看竟是徐男，徐男更面露出以為她會很高興的表情，當下氣炸問「為什麼摸我」，但徐卻稱「跑步時不小心撞到」，小靜認為過去假日人再多也沒在跑步時被撞到，因此決定報警處理。

開庭時，從事搬運工的徐男辯稱，意識到小靜不想聊天快步走掉，他有加速腳步想超過，因此膝蓋才碰到屁股，他更解釋，跑步的地方是一來一往的路寬，有2個路線，可以正反方向來回跑，但他不能超線，因為中間有虛線，沒有障礙物相隔，因為萬一超線，有人騎腳踏車過來會撞到，當時只有他與小靜在該處跑步。

小靜也打臉徐男辯詞，當時跟徐男說「先走了」他人還在後方，徐是用手指從正後方觸摸右邊臀部，如果他是在跑步時膝蓋碰到，她一定會失去平衡，所以徐男說當時是在她後方跑，想加速超過時，因此膝蓋不小心碰到臀部，是不可能的。

法官認為徐男加速目的若是想從小靜後方超越，就現場環境而言，他想避開小靜跑步路徑顯無困難，況且一般人都會在快靠近前方跑者時，先行拉開彼此左右間隔，縱使因此佔用到反向路線，也僅是瞬間動作，僅須在超越後回到正向路線即可，更何況當下也沒人車，顯見徐男辯稱無法超線，因有人騎腳踏車迎面而來時會導致碰撞，為犯後卸責辯詞，不可採。

法官審酌徐男為滿足一己慾念，採偷襲式、短暫性、具有性暗示使小靜不舒服的不當觸摸，顯然欠缺尊重他人身體自主權觀念，造成小靜驚嚇、受辱之感，所為實不足取，犯後否認犯行，小靜也不想與他和解，依違反性騷擾判處拘役45天，可易科罰金45000元。