　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

正妹大稻埕慢跑遇摸臀殺！他搭訕失敗伸鹹豬手　硬拗是膝蓋的錯

▲運動跑步。（圖／pixabay）

▲北市正妹到大同區水門堤外便道慢跑，竟遭素不相識的徐姓男子撫摸臀部。（示意圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

大稻埕摸臀殺！徐姓男子於大同區水門堤外便道見身材姣好正妹（小靜）正準備慢跑，上前搭訕問「一個人嗎？有男朋友嗎？」正妹感到奇怪決定起步慢跑，豈料，跑沒幾步就感覺屁股遭摸，一看竟是徐男，當場氣得報警處理。開庭時，徐男辯稱「是膝蓋不小心碰到」。士林地院審結，依性騷擾防治法處拘役45日，可易科罰金4萬5。

小靜指控去年2月11日到大稻埕水門堤外自行車車道，正要跑步時，徐男跑來聊天，因為時常在跑步時會有跑友過來聊天，一開始不覺得奇怪也先慢慢走，但徐男卻開始問私密問題，她感到詭異，便向徐男說「我要先走了」。

豈料，跑沒幾步，就覺得右邊屁股被摸，一看竟是徐男，徐男更面露出以為她會很高興的表情，當下氣炸問「為什麼摸我」，但徐卻稱「跑步時不小心撞到」，小靜認為過去假日人再多也沒在跑步時被撞到，因此決定報警處理。

開庭時，從事搬運工的徐男辯稱，意識到小靜不想聊天快步走掉，他有加速腳步想超過，因此膝蓋才碰到屁股，他更解釋，跑步的地方是一來一往的路寬，有2個路線，可以正反方向來回跑，但他不能超線，因為中間有虛線，沒有障礙物相隔，因為萬一超線，有人騎腳踏車過來會撞到，當時只有他與小靜在該處跑步。

小靜也打臉徐男辯詞，當時跟徐男說「先走了」他人還在後方，徐是用手指從正後方觸摸右邊臀部，如果他是在跑步時膝蓋碰到，她一定會失去平衡，所以徐男說當時是在她後方跑，想加速超過時，因此膝蓋不小心碰到臀部，是不可能的。

法官認為徐男加速目的若是想從小靜後方超越，就現場環境而言，他想避開小靜跑步路徑顯無困難，況且一般人都會在快靠近前方跑者時，先行拉開彼此左右間隔，縱使因此佔用到反向路線，也僅是瞬間動作，僅須在超越後回到正向路線即可，更何況當下也沒人車，顯見徐男辯稱無法超線，因有人騎腳踏車迎面而來時會導致碰撞，為犯後卸責辯詞，不可採。

法官審酌徐男為滿足一己慾念，採偷襲式、短暫性、具有性暗示使小靜不舒服的不當觸摸，顯然欠缺尊重他人身體自主權觀念，造成小靜驚嚇、受辱之感，所為實不足取，犯後否認犯行，小靜也不想與他和解，依違反性騷擾判處拘役45天，可易科罰金45000元。

►幫牙齒開美肌！用這款牙膏就對了

ET快訊
朱俐靜《超偶》戰友全現身！　悲慟喊：去當天使唱歌
國道「囂張姐」根本沒買機票　衝台中機場停留7hrs原因曝
強強聯手！陳時中競選團隊漸成形：莊瑞雄、林楚茵任發言人
黃嘉千婚變「意外被掀財務狀況」！人妻看完苦勸中肯6字：她真有
快訊／雨彈開炸！　5縣市大雨特報
「綠水鬼」放女友腿上　他吃一餐70萬慘飛！網驚呆：好扯
快訊／台電好衰！拖板車「直接撞彎電桿」　高雄這區下午停電
台首大全面停招　學生「心情錯愕、氣憤」：剛考上研究生無法轉學
快訊／夢想家、領航猿驚天交易！　3球星轉隊
超毒「鎖鍊蛇」民宅出沒！　女里長好強狂抓4條蛇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國道「囂張姐」根本沒買機票　衝台中機場停留7hrs原因曝

正妹大稻埕慢跑遇摸臀殺！他搭訕失敗伸鹹豬手　硬拗是膝蓋的錯

女童「坐機車上等」遭撞死！寄養媽媽亂停車害命　賠78萬換緩刑

被移動豪宅A到！　台中姨霸氣回：管他賓利...只在乎我行事曆

前警官羅明村遭控收賄包庇槍擊案頂罪　更三審判刑11年

快訊／台電好衰！拖板車「直接撞彎電桿」　高雄這區域下午停電

高雄分署強力執行酒駕罰鍰　國庫7個月進帳3177萬元

開台74突熄火害大塞車　妙齡女好慌！雙手抱膝哭坐分隔島

高雄某高中爆女老師遭學生性騷擾　被控刁難請假...校方說話了

花蓮台9線轎車撞路樹卡好卡滿　警消鋸樹毀門救出2人送醫

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

汽車被當「移動野餐墊」　猴坐引擎蓋狂嗑餅乾！

快訊／國道「囂張姐」根本沒買機票　衝台中機場停留7hrs原因曝

正妹大稻埕慢跑遇摸臀殺！他搭訕失敗伸鹹豬手　硬拗是膝蓋的錯

女童「坐機車上等」遭撞死！寄養媽媽亂停車害命　賠78萬換緩刑

被移動豪宅A到！　台中姨霸氣回：管他賓利...只在乎我行事曆

前警官羅明村遭控收賄包庇槍擊案頂罪　更三審判刑11年

快訊／台電好衰！拖板車「直接撞彎電桿」　高雄這區域下午停電

高雄分署強力執行酒駕罰鍰　國庫7個月進帳3177萬元

開台74突熄火害大塞車　妙齡女好慌！雙手抱膝哭坐分隔島

高雄某高中爆女老師遭學生性騷擾　被控刁難請假...校方說話了

花蓮台9線轎車撞路樹卡好卡滿　警消鋸樹毀門救出2人送醫

評鑑「不列等」遊覽車2成缺失未改善　6家面臨部分停業、撤照處分

學生家長評「學習歷程檔案」不及格　近7成支持恢復考國英數乙

美國提太平洋國家戰略　外交部：共促自由開放印太區域

《禹英禑》真實人物！她4歲才會說話　佛羅里達首位自閉症律師

《太鼓之達人 咚咚雷音祭》中文限定特典公開…主題便當套組超萌

劉德海／安倍主導印太政經同盟　及早因應台日關係變化

朱俐靜癌逝...《超偶》戰友全現身！　悲慟喊：去當天使唱歌

挑戰一中就「狂風暴雨」？　外交部狠批陸：破壞台海和平的根源

雙手被綁床頭...吳慷仁裸身大尺度　狂拍賈靜雯被封「天生的調教師」

20歲女被告通姦　法院判她恐怖酷刑「該用亂石砸死」不准請律師

社會熱門新聞

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

即／國道「囂張姐」抓到了　現身台中機場被逮

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

黑絲重機辣妹慘摔　車是租的…賠償金額曝

女護理師遭37秒緊盯！瓦斯阿伯「伸頭狂看」回應了

辣妹點頭幫口交　猴急哥凍未條硬上慘了

「泰版温貞菱」下海！　客人完事見護照快崩潰

新北男噴酒精消毒點菸　下秒全身成火球

桃園恐怖安養院！　中風翁半年內瘦成皮包骨

情侶飯店走廊裸戰「下秒房門反鎖」

阿伯「眼神性騷」影片曝！　狂盯機車妹胸腿37秒

「鎖鍊蛇」民宅出沒！女里長10天抓4條蛇

開車衝進公車站撞飛3人　22歲男搶回心跳

更多熱門

相關新聞

正妹老師「超兇雪乳」辣翻　網暈：炸開了

正妹老師「超兇雪乳」辣翻　網暈：炸開了

許多網友都會在PTT的表特（Beauty）板上分享正妹照片，日前就有一名正妹女老師被貼上去，清新笑容配上魔鬼身材，讓不少網友暴動直呼，「臉跟身材都推」、「最後一張馬尾綁起來有夠辣」、「現在的學生好幸福，羨慕」。

幫人圍事挨告罰錢　他拐事主上陽明山逼簽本票

幫人圍事挨告罰錢　他拐事主上陽明山逼簽本票

比基尼正妹墾丁釣魚！萬人朝聖緊盯30秒：魚在哪

比基尼正妹墾丁釣魚！萬人朝聖緊盯30秒：魚在哪

網美揪團「墾丁3天2夜」免費玩！只提1條件

網美揪團「墾丁3天2夜」免費玩！只提1條件

高雄2正妹逛百貨遭噴精　噁狼下場曝

高雄2正妹逛百貨遭噴精　噁狼下場曝

關鍵字：

違反性騷擾防治法跑步大同跑友正妹

讀者迴響

熱門新聞

台首大停招、7月底前辦說明會助學生轉學

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

陳為民掩面痛哭悼朱俐靜！陶晶瑩淚曝：她走得很安詳

即／國道「囂張姐」抓到了　現身台中機場被逮

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

中華電信寄限定簡訊！499吃到飽方案曝

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

陳時中參戰！　讀稿講出「2個字」鄉民全火大

朱俐靜追思會佈置曝光！ 好友Lulu率先抵會場弔唁

今雨區擴大！明起防劇烈天氣　2地區「下整天」

託男友買衛生棉　妹子開門「見1幕」心臟爆擊

更多

最夯影音

更多
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面