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比基尼正妹墾丁釣魚！萬人朝聖緊盯30秒：魚在哪

▲▼比基尼正妹墾丁釣魚！萬人朝聖緊盯30秒：魚在哪。（圖／翻攝_0930_photo_girl）

▲網紅歐拉近日分享釣魚的照片。（圖／翻攝_0930_photo_girl）

記者鄒鎮宇／綜合報導

釣魚逐漸成為許多民眾的休閒愛好，靠著釣竿感受魚在水中的拉力，讓許多釣客沉迷其中。網紅歐拉Aurora Lee近日PO出多張穿著比基尼海釣的照片，瞬間讓萬名粉絲湧入朝聖，卻有網友看錯焦點並詢問「魚在哪？」

歐拉在IG有4.4萬粉絲，平時分享生活、美食及景點等，吸引不少粉絲追蹤。歐拉過去就有PO出在台中港釣白帶魚的照片，直呼喜歡釣魚就是因為「女生釣魚很帥啊」。

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▲▼比基尼正妹墾丁釣魚！萬人朝聖緊盯30秒：魚在哪。（圖／翻攝_0930_photo_girl）

▲▼歐拉認為釣魚的女生很帥。（圖／翻攝_0930_photo_girl，下同）

▲▼比基尼正妹墾丁釣魚！萬人朝聖緊盯30秒：魚在哪。（圖／翻攝_0930_photo_girl）

歐拉近日接連PO出在台東活水湖、墾丁等地、穿著比基尼釣魚的美照，還大方地將釣起來的戰利品舉起炫耀。照片曝光後瞬間吸引破萬粉絲朝聖。

網友紛紛留言，「什麼魚？我怎麼沒看到」、「穿這樣很難專心釣魚」、「難怪我朋友都那麼愛釣魚」、「我找了30秒，魚在哪」、「能陪著一起去釣魚的妹子是真的不多了」、「好大！我是說魚」。

也有人擔心歐拉曬傷，「身材好，夏日記得防曬喔」、「真的曬不黑嗎」、「是釣魚女神」、「真的很棒耶⋯人美又會釣魚」、「想問這樣穿不曬黑的訣竅」「這種陽光下還這麼白，一定是天生麗質」。

▲▼比基尼正妹墾丁釣魚！萬人朝聖緊盯30秒：魚在哪。（圖／翻攝_0930_photo_girl）

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