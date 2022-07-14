正妹老師下課大解放！「超兇雪乳」比基尼快撐不住　網暈：炸開了

▲網友一看戀愛了！（圖／翻攝自PTT）

記者曾筠淇／綜合報導

許多網友都會在PTT的表特（Beauty）板上分享正妹照片，日前就有一名正妹女老師被貼上去，清新笑容配上魔鬼身材，讓不少網友暴動直呼，「臉跟身材都推」、「最後一張馬尾綁起來有夠辣」、「現在的學生好幸福，羨慕」。

這名網友在PTT的Beauty板上，以「台灣，與學生合照」為題發文，並一連貼出6張照片。其實從第一張照片就能看出正妹本尊名為「倚瑄」，她俏皮的輕拉起學童頭髮，並以溺愛的眼神看著對方，讓不少網友看了直呼好想當她的學生。

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而後面幾張照片則是倚瑄的生活照，她穿著低胸短裙餵食梅花鹿，好身材一覽無遺。 另外也有比基尼的火辣照片，倚瑄自信看著鏡頭，眼睛瞇成一條線並露出甜美笑容，若將視線往下移，則會看到超兇渾圓雪乳和一雙逆天長腿，天使般的臉孔、魔鬼般的身材，讓不少人瞬間被圈粉。

底下一票網友紛紛盛讚，「白皙真的誘人」、「連鹿都抬頭了」、「喔喔喔太優質，要讓這篇速爆啊」、「老師好！我有學術方面的問題想請教」、「太扯了，我都沒遇過這種老師」、「笑容好看」、「好美」、「這個我喜歡」、「太扯了，老師好」、「很像混血兒」、「老師我不想努力了」、「有夠可愛，身材又好」、「第三張開始變得驚人」、「第三張畫風突變」、「過了第二張就直接炸開欸」。

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