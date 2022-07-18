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大陸 大陸焦點 特派現場

上半年CPI僅漲1.7%　陸發改委：下半年經濟將回升

▲大陸國家發改委價格司司長萬勁松。（圖／CFP）

▲大陸國家發改委價格司司長萬勁松。（圖／CFP）

實習記者楊子嫻／綜合報導

繼上半年與Q2的經濟數據陸續發布，大陸國家發展改革委14日舉行媒體發布會，針對上半年的經濟形勢與未來展望做說明。大陸上半年度CPI平均上漲1.7%，依目前經濟成長走向，將可實現全年CPI於3%左右，發改委綜合司司長袁達表示，「穩經濟各項政策進一部落地見效，下半年經濟有望繼續保持回升趨勢」。

在媒體發布會中，發改委新聞發言人金賢東提到，雖然Q1前2個月經濟開局良好，不過隨之而來的是３月份受到大陸內部COVID-19疫情反彈、俄烏戰爭影響，經濟飽受衝擊。雖是如此，金賢東表示，各區各部門堅決落實黨中央與國務院決策部屬，統籌疫情防控和經濟社會發展，成效良好，於5月底開始經濟運行反跌為升。

且從各產業運行、市場需求、重點地區多方面來看，皆在5月份回穩、6月份上升。以市場需求來說，隨著疫情得到有效控制，6月份的電影票房就比前個月多出1.7倍、新開工項目更比前5個月累計的多出26.1%。鑒於大陸在短期內實現企穩回升，展現強大韌性與潛力，下半年經濟有望繼續回升使其運行在合理區間。

2022年，受到國際能源、糧食價格的大幅上升，海內外主要經濟體包括歐美各國通膨嚴重，據公布的數據來看，中國上半年CPI（Consumer Price Index，消費者物價指數）平均上漲1.7%，而美國CPI光6月就比去年同期增加9.1%，創40年新高，也與中國半年的成長率產生強烈對比，大陸有信心將全年CPI控制於3%左右。

國發改委價格司司長萬勁松說道，目前大陸內部糧食、能源商品與市場供給仍充足，糧食、能源方面將會以「保供穩價來對抗外部的不確定性」。今年夏天小麥產量不僅多且好，其他肉品蔬果皆生產正常，就連「能繁母豬」存欄量也增加；能源方面，國發改委經濟運行調節局局長李雲卿則介紹，前半年大陸煤炭產量保持較高水平，光1至5月間，大陸就已產18.1億噸煤炭，與以往同期相比增加了10.4%。

▲蔬菜,豬肉,物價。（圖／CFP）

▲日前大陸豬價飆漲（圖／CFP）

面對各國因國際情時而受連動的通膨影響，國發改委經濟貿意司副司長張國華這樣說道，「我國糧食安全形勢較好，有能力、有底氣、有條件應對外部衝擊，端穩端牢『中國飯碗』」；萬勁松也在會中表示，未來將會持續追蹤國內重要產品價格走勢，加強市場調控為持保供穩價，確保民生商品足夠、價格穩定，必要時會適時投放中央豬肉儲備。

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大陸國家發展改革委經濟趨勢CPI糧食能源，大陸豬

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