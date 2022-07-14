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大陸 大陸焦點 特派現場

美6月CPI衝9.1％刷新40年紀錄　陸半年CPI平均上漲1.7％

▲蔬菜,豬肉,物價。（圖／CFP）

▲大陸2022上半年CPI平均上漲1.7％。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

美國公布6月CPI（消費者物價指數）按年升9.1％，刷新40年紀錄。大陸國家發改委今（14）日則是由價格司司長萬勁松對外說明，大陸上半年CPI平均上漲1.7％，漲幅與國際高通膨情況成對比。萬勁松表示，（2022）下半年將密切跟蹤物價總水平和重要商品價格走勢，持續加強市場調控，抓好各項保供穩價政策措施落地見效。

▲大陸國家發改委價格司司長萬勁松。（圖／CFP）

▲大陸國家發改委價格司司長萬勁松。（圖／CFP）

對於上半年大陸整體經濟形勢，萬勁松説明指，大陸今年持續加強糧食、煤炭等重要商品產供儲銷體系建設，以國內保供穩價的確定性應對外部環境的不確定性，有力保障物價基本穩定。

在糧食等重要民生商品方面，萬勁松提到，上半年全力穩定糧食生產，加強調控穩定生豬產能，強化蔬菜產銷銜接，「烏克蘭危機以來，我國食品價格平均上漲1.4%左右，遠低於美歐國家7.5％至9.5％的漲幅。」

能源方面，萬勁松表示，大陸持續加大煤炭增產增供力度，完善煤炭市場價格形成機制，引導煤炭價格在合理區間運行，通過穩煤價來穩電價、穩定用能成本，居民用電、用氣價格始終保持基本穩定，「美歐等主要經濟體居民用電、用氣價格大幅上漲，比如5月份歐元區電力價格同比上漲30%左右、燃氣價格同比漲幅高達50%左右。」

▲蔬菜,豬肉,物價。（圖／CFP）

▲大陸生豬價格變動牽動CPI走勢。（圖／CFP）

對於大陸下半年CPI走勢，萬勁松認為，受國際通膨高企、烏克蘭危機、新冠肺炎疫情等因素影響，物價運行面臨的不確定、不穩定因素仍然較多，「有底氣、有信心、有能力繼續保持物價運行在合理區間，全年3％左右的CPI預期目標是可以實現的。」

萬勁松強調，大陸下半年商品和服務市場供給能力總體充裕，夏收小麥產量高，保供穩價具有堅實的物質基礎，「經過近幾年應對疫情做好生活必需品供應的實踐、應對國際大宗商品價格大幅波動衝擊的實踐，各地保供穩價工作體系逐漸完善，應急調控能力明顯增強。」
 

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