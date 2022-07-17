還原參加安倍家祭過程　謝長廷讚賴清德：誠懇、自制、成熟的政治人物

▲副總統賴清德抵達增上寺。（圖／翻攝自AP Live）



記者杜冠霖／台北報導

副總統賴清德11日閃電赴日弔唁日本前首相安倍晉，陪同出席的前國策顧問金美齡卻氣憤表示，駐日代表謝長廷缺席，是因為有重要的「appointment（預約與某人見面，尤其指正式會面）」，導致差點沒人可以帶賴清德入場，讓她覺得這個缺席理由很好笑。對此，謝長廷17日還原當天過程，謝表示，代表處當天有盡力協助，而賴清德這次來日本的表現是誠懇、自制、低調，是位成熟的政治人物，值得肯定。

安倍晉三8日於奈良市街頭演說中遇刺身亡，遺體9日抵達東京宅邸，11日移靈增上寺舉行守靈儀式，葬禮於12日下午1時（台灣中午12時）開始，開放親屬、交情深厚的人士參加，包括首相岸田文雄、自民黨幹事長茂木敏充等人。我國副總統賴清德11日閃電赴日弔唁，當時他的身旁還有前總統李登輝時期的國策顧問金美齡（已入籍日本）陪同。

不過，事後卻有媒體報導，金美齡不滿駐日代表謝長廷缺席，聲稱自己在前一天就知道賴清德會來，當天在入口遇到，才曉得賴清德差點因為沒人去接而無法入場，進一步詢問得知，原來謝長廷另外有安排會面，所以無法前來，讓她覺得這個理由很可笑。

針對金美齡所說「賴清德（以下簡稱賴副）參加安倍前首相家祭時被放落單」、「駐日代表處沒有做事」等事，謝長廷則做出7點說明：

1、賴清德此次的確是應安倍家屬之邀來日，日方定位為特例、私人行程，所以7月11日13:31一出機場即由自己陪同直奔喪宅，家屬並為此延遲原定2:00入殮時間。我們在喪宅瞻仰遺容，看到安倍先生最後一面後，退在旁邊雙手合十目送大體下樓移上靈車。

2、等靈柩離去一陣子才敬禮離去，這期間賴清德向家屬一一致意，表達哀悼，在場除昭惠夫人外，有母親洋子夫人、大哥寬信先生、弟岸信夫先生等家族，賴清德並得家屬同意拍照留念。

3、當天因距5：30公祭還有點時間，自己請賴清德到代表處休息，我則抽空在4：00時，參加在線上見證桃園市觀音區和千葉縣銚子市的友好備忘錄簽訂儀式。5：00時已經有媒體催說增上寺的公祭現場大排長龍，但也有消息來説中國孔大使6：00要去上香，因此我們商量最好避開以免媒體做文章，轉移焦點，最後決定提前於5：15出發前往上香。

謝長廷表示，抵達現場時，發現很多人在排隊，家屬要我們直接前往上香的室內埸地，我們兩人上香後本來可以多坐一會兒觀看儀式進行，但賴清德說照原定計劃於5：45離開。不過，後來知道有些使節和貴賓不耐排隊而取消上香。

4、結束後送賴清德去飯店用餐，就當天行程作了檢討，賴清德隨後接到家屬通知第二天7月12日在同一場地有家祭，邀請他參加，因家祭是親人或視同親人的密友參加，「我沒受邀請就不便去，所以和賴副商量他去的接送程序，而我則去參加原定已經請人代理的兩個行程。」

5、7/12賴清德坐代表處提供的車子前往，到增上寺門口時，他辦公室的機要專委下車，換成家屬派的友人上車一同坐到會場，在會場門口遇到金美齡，她熱情的挽著賴清德的手進入會，並向在場的貴賓介紹，要求交換名片，也特別向昭惠夫人介紹，其實都已經見面幾次了。不知為何家屬前一天沒有通知她。

6、謝長廷認為，此次賴清德這次來日本的表現是誠懇、自制、低調，是位成熟的政治人物，值得肯定。悼祭是家屬為中心的事情，「家屬把賴副當成親友，所以可以享受若干優遇和特典，但他知道勢不能使盡的道理，相當自制：例如公祭結束即離去，避免和中國大使碰面，造成有關單位困擾。」

又公祭沿途遇到很多議員朋友，約吃飯或喝茶，他都致歉婉謝；家祭時雖然金美齡帶他介紹政治人物，依現場的人告訴我，賴清德只收下名片，低語回說沒帶名片，即迅速入坐，家祭現場這樣很得體，大家都可以諒解。又家祭離開時，現場人多，站著等車招搖，他主動說可以走一段，所以是走路到增上寺門外，避免又和政治人物高調打招呼，轉移悼慰的焦點。

7、謝長廷表示，金美齡早年被列為黑名單，吃了很多苦頭，對駐日單位一向有刻板印象可以理解，「我年歲已大，可以駡我的長輩越來越少了，她多我12歲，駡我幾句無妨，不過，我不希望這次賴副悼慰之行的努力，因她心急誤會的幾句話而破壞或抹殺，同時也替同仁說幾句公道話。」

謝長廷指出，代表處接獲賴清德要來悼祭的時間是公祭前一天（10日）的下午，當天是星期日，又是參議員投票日，同仁為處理入境、行程、飯店、交通、路線等手續，不眠不休開了幾次會，全力協助，「即使是家祭當天，我看電視畫面，金女士挽著賴副的左手，而右手邊就是家屬的友人，她來迎接也擔任翻譯，而站在前面忙著聯絡車子的人就是代表處的傅組長，雖然是份內應該做的，但不能說沒有做事。」