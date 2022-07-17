快訊／賴清德搶中常委席次佈局2024？　林俊憲：爭取席次最大化

▲左起屏東縣長潘孟安、副總統賴清德、立委林俊憲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者陶本和、呂晏慈／台北報導

民進黨全代會17日登場，以「團結台灣、顧好未來」為主軸，但檯面下各方派系早已為了2024總統大選備戰卡位，副總統賴清德系統外傳積極佈局，讓屏東縣長潘孟安、立委林俊憲爭取中常委席次。對此，林俊憲受訪時表示，當然盡力努力爭取黨代表的支持，當然會很競爭，關係到各系統在黨內運作的實力，努力爭取席次最大化。

對於這場全代會最重要的是黨內權力核心的改選，根據民進黨黨章，全國黨員代表大會會選出11位中評委及30位中執委，而這30人再互選10位中常委。中常委可決定下屆總統提名規則，所以這回的全代會也被視為2024總統大選提名的前哨戰。

派系人士分析，目前民進黨中常會派系分布狀況，新系3席、蘇系1席、綠色友誼連線1席，英系2席、正國會2席、湧言會1席，依照過去經驗，各派系都會互相協調、合作配票，估計今年各派系席次變動應不大。

值得注意的是，親賴的立委林俊憲、屏東縣長潘孟安都爭取進入常會，如果兩人成功擔任中常委，新系3席中，就有2席為賴系，將成為賴清德總統之路的一大關鍵。

對於賴清德系統極力爭搶中常委席次，林俊憲受訪時表示，當然盡力努力爭取黨代表的支持，當然會很競爭，這關係到各系統在黨內運作的實力，努力爭取席次最大化。

林俊憲表示，要系統內的好朋友幫忙才可以，民進黨還是合議制，團結最重要，要爭取黨內同志支持，民進黨傳統還是合議制，團結才是最重要，爭取最多朋友支持，而賴清德因訪日回台尚在隔離中，有3+4的規定，不是什麼王不見王（指前副總統陳建仁），沒有這種事情。