民進黨全代會「大仁哥」來了　賴清德訪日自主管理缺席

▲陳建仁出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨全國黨代表大會今（17日）下午登場，適逢九合一地方選舉，今年主題定為「團結台灣顧好未來」，執政縣市首長及參選人一字排開大造勢。而今年甫加入民進黨的前副總統陳建仁，也首度以民進黨員身份參與全代會，至於副總統賴清德因為日前赴日參加日本前首相安倍晉三葬禮，尚在自主管理階段，無法現身。

民進黨一年一度的全代會今天下午台北國際會議中心登場，陳建仁首度以民進黨員身份出席，引發外界高度關注。媒體會前追問陳建仁，今天沒有跟賴清德同台，是否與他有心結？不過陳並未留步受訪。

此外，賴清德子弟兵、立委林俊憲會前受訪時被媒體問及，陳建仁和賴清德是否有「王不見王」意味？林說，賴清德在隔離中，正值「3＋4」自主管理階段，不是什麼王不見王，沒有這種事情。

民進黨表示，全代會開幕式活動分成兩大主軸，首先會感激台灣防疫英雄的辛勞，也謝謝全體民眾與行政團隊團結防疫，一起守住台灣，讓台灣在疫情期間經濟表現亮眼，2021年台灣經濟成長率為6.28%，創下11年新高紀錄；另對年底九合一大選將至，民進黨推出的縣市長參選人陸續就位，「中央地方會做事戰隊」在全代會首度同台，展現要為台灣「顧好未來」的決心。

▲前副總統陳建仁出席民進黨全代會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲前副總統陳建仁出席民進黨全代會。（圖／記者呂晏慈翻攝）