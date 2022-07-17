北區水保嘉年華7／23登場　新北知識擂台賽搶答送好禮

▲北區水保嘉年華7月23日登場。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局將於23日上午10時至下午4點在淡水捷運站旁之金色水岸廣場辦理「水保猴賽擂・逗陣遊淡水」北區水土保持聯展嘉年華，讓民眾學習水土保持及土石流防災避難的相關知識，並傳遞水土保持及坡地保育理念。當日還有舉辦水保知識擂台賽，透過水土保持知識搶答，找出水保知識王，送出最大獎iPad。

新北市政府邀請水土保持局及多個縣市政府設置水土保持宣導攤位，民眾只要闖關完成指定任務，可獲得新北農村再生社區限量農產品（價值250元）作為活動完成禮，像是淡水樹興社區蛋捲禮盒、三芝牧蜂農場森林蜜及三芝樂天社區創意盆栽等。

▲新北研發多款多元水土保持教具，讓小朋友可以玩水保、學水保。

當天新北教具專區則展示歷年水土保持教育宣導成果及水土保持創意宣導短片，同時也能體驗今年推出的「水保Running Kid」VR遊戲，民眾可扮演主角小金進行土石流防災避難包，準備並移動至疏散避難處所，身歷其境學習當土石流來時，如何防災避難。

農業局長李玟表示，藉由這些創意趣味的宣導教育，讓參與民眾可以學水保、玩水保，讓大家從遊戲中學習水土保持知識。邀請市民朋友共同為新北市的青山綠水長存而努力，建構農業健康市，守護新北山坡地。活動更多資訊可至新北市農業局「稼日蒔光」臉書粉專，接受最新活動消息。

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