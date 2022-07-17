澳門「相對靜止」延長5天！賭場繼續關閉、公共部門也不開門

▲澳門實施「相對靜止」防疫措施後，疫情明顯趨緩。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

澳門本波疫情確診數已突破1700例，澳門政府16日宣布，「相對靜止」防疫措施將延長5天至7月23日，期間所有從事工商業活動的公司及場所持續暫停運作，包含賭場、公共部門也都繼續關閉。

澳門社會文化司司長歐陽瑜在疫情記者會上表示，為了控制疫情發展，澳門11至17日暫停所有非維生必需的工商業活動，「相對靜止」防疫措施執行至今，得到居民及社會高度配合，減少了社會面人員的流動，「因為減少了人與人之間的接觸，使陽性個案數量及社會面個案數量均有所減少，對遏止新冠肺炎疫情的傳播發揮了作用。」

歐陽瑜提到，綜合考慮總體情況，「相對靜止」防疫措施將延長至23日零時，繼續暫停所有從事工商業活動的公司和場所的運作，但是維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所不受影響。

歐陽瑜強調，澳門所有娛樂場將繼續在上述時間暫停營運，而部份金融機構在經主管實體部門特別許可下可以例外性有限度營運的政策也將會維持。

歐陽瑜解釋，政府決定繼續施行「相對靜止」防疫措施，希望多5天的時間，把社會上的傳播鏈減到最低，不一定追求社會面的絕對清零，關鍵是社會傳播鏈能否在短時間做到「可防、可控、可追蹤」，達成現階段清零目標。

澳門政府先前曾指出，本次實施的防疫措施非呼籲性質，違反相關批示將涉及刑事，政府會透過巡查，要求商號及市民嚴格執行，違法者可處最高兩年徒刑，或科處最高240日的罰金；但另一方面，澳門政府又特別強調，這並非「網格化管理」「封城」或「全民禁足」，只是「相對靜止」狀態。