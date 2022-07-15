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BA.5侵美2個月「登最強毒株」　專家估：每1確診就有7例黑數

▲▼美國紐約新海德公園一名13歲青少年接種輝瑞/BNT疫苗。美國疫情,新冠疫苗,學生接種。（圖／路透）

▲美國以BA.5為主流病毒株，近期每天約新增11萬例確診。圖為美國紐約新海德公園一名13歲青少年接種輝瑞/BNT疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

台灣15日出現首例BA.5社區感染案例。在美國，Omicron亞型變異株BA.2一度造成春季感染高峰，但近日許多曾染疫的美國人又再次確診，罪魁禍首是更具「傳染力」與「免疫逃脫能力」的BA.5，在2個多月內擊敗其他病毒版本，成為全美主流病毒株。對此，華盛頓大學專家估計，美國每通報1例確診就有7例「黑數」。

每通報1例，就有7例「黑數」

美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）12日在白宮疫情對策小組會議上表示，目前可知的是，BA.4、BA.5與其他Omicron亞型變異株相比，傳染性更強，更能突破曾染疫者的免疫系統防護，即使感染過BA.1、BA.2也有風險。

CNN報導，BA.5演變成美國全面感染浪潮，目前美國官方統計每日確診約在11萬例，但華盛頓大學健康指標與評估研究所專家穆克達德（Ali Mokdad）表示，美國人多使用家庭快篩，因此每通報1例確診，估計就有7例「隱藏黑數」。其他專家更認為，實際感染浪潮可能比官方數字高出10倍。

▲▼美國疫情,美國,新冠,疫情。（圖／路透）

▲美國醫學博士表示，美國每天真實感染人數可能接近100萬例。（圖／路透）

大流行「遠未結束」

休士頓貝勒醫學院博士霍特茲（Peter Hotez）表示，實際上美國每天可能有近100萬起新增病例，今年夏天將經歷BA.5高峰，就像2020年與2021年一樣。美國平均每日有300到350人染疫死亡，住院數也在攀升，重症患者比例在過去2周內激增23%。世衛組織（WHO）秘書長譚德塞12日表示，這場疫情大流行「遠未結束」。

BA.5持續傳播會怎樣嗎？

新冠肺炎仍有更多潛在的健康風險需要考慮。近期一項預印本研究顯示，無論是一次或多次染疫者，每次感染後都會增加新的，甚至是長久的健康問題風險，這表明「再次感染不一定是良性的」。另外，若病毒持續廣泛傳播，就有更充分的機會突變，讓病毒發展出更具傳染性的版本，且變異速度比疫苗配方的研究速度更快，使人類陷入新冠大流行的「重複循環期」。

▲▼ 新冠疫情,疫苗,德國柏林。（圖／路透）

▲CNN報導指出，若BA.5繼續傳播，就有可能變異出傳染力更強、更多突變的新冠病毒株。（圖／路透）

新的變異株BA.2.75危險嗎？

正當美國逐漸接受並努力解決BA.5的時候，全球又開始關注另一個Omicron「後代」BA.2.75，迄今已在美國、印度、南韓等大約10個國家現蹤。倫敦帝國理工學院病毒學家皮科克（Tom Peacock）表示，BA.2.75棘蛋白與BA.2相比有9處變異，與BA.5相比則有11處不同變化。

奧地利科學院負責監測新冠病毒變異的科學家伊林（Ulrich Elling）說，BA.2.75幾個突變位於抗體中和並阻止病毒感染的已知重要位置。目前相關資訊仍然很少，尚不清楚BA.2.75可能會與BA.5發生何種競爭，是否更容易導致重症。但專家表示，BA.2.75可能具有足以廣傳全球的所有變異株特徵。

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