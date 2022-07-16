全球疫情再飆！專家示警「BA.5四大症狀」比例提高：恐持續7天

▲BA.5疫情升溫，創下韓國2個月以來確診數新高。（圖／路透社）

記者楊晏琳／綜合報導

自Omicron病毒株出現後，就一直掌握全球疫情主流位置。林口長庚醫院兒童一般醫學科主治醫師吳昌騰示警，新一波全球疫情高潮正在掀起；且研究發現，BA.4、BA.5的四大症狀比例有所提高，持續時間可長達7天，並以「喉嚨痛」為主要症狀。

吳昌騰今在臉書指出，Omicron的免疫逃脫能力極強。根據國際疫情現況，截至7月9日這一週，美國有超過81.3%的新增確診為BA.4和BA.5感染，其中BA.5佔比是65%。而一週前，BA.4和BA.5感染佔新增確診的70%。

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加拿大安大略省，確定為BA.5的樣本的百分比從上個月的14.8%，上升到7月6日的大約66%。韓國15日新增4萬1310例新冠病例，更創下2個多月來的新高。日本東京都及新加坡，新增病例數更分別上升了2.17倍及1.03倍。

吳昌騰表示，BA.4、BA.5感染者的常見症狀，如疲勞、咳嗽、發燒、頭痛等比例均有提高，「症狀持續時間為7天」。英國研究也發現，失去嗅覺和味覺不再是這波疫情COVID-19確診最「指標性」的症狀，取代而之的首要症狀是「喉嚨痛」。

美國白宮流行病專家福奇博士也曾呼籲：「我們必須認真對待BA.5，它真的可以100%逃脫之前感染產生的抵抗力。與之前的變種相比，BA.5有著壓倒性的傳播優勢。」多項研究發現，疫苗對BA.4、BA.5的預防效果有限，也有愈來愈多人遭二度感染，且幾乎都是BA.4、BA.5病毒株。

吳昌騰直言，人們要認清現實，大家從疫苗和先前感染中所獲得的免疫力，會隨著時間推移而下降，因此「突破性感染」和「再度感染」的情況就是會發生。

不過吳昌騰也提到，目前大家接種原始病毒株疫苗所產生的免疫力，在面對BA.4、BA.5時，依然能夠對重症、住院和死亡提供有效保護。「所以還是要好好去接種疫苗！」