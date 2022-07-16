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牛排館倉庫開賭場　警方摸黑攻堅...興奮下注賭客這下芭比Q

▲警方查獲藏身於牛排館倉庫天九牌職業賭場。（圖／桃園警分局提供）

▲警方查獲藏身於牛排館倉庫天九牌職業賭場。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警方接獲民眾檢舉，某處牛排館倉庫深夜出入人員複雜，經員警監控發現該處天九牌職業賭場，15日深夜調集優勢警力摸黑攻堅查緝，查獲賭場負責人64歲賴姓男子及賭客31人，賭資及抽頭金37萬餘元，以及賭具一批，警方偵訊後將全案移送偵辦。

▲▼警方從抽屜暗格撈出賭資。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方從抽屜暗格撈出抽頭金賭資。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方從抽屜暗格撈出賭資。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局偵查隊接獲民眾檢舉，指稱桃園區德華街某牛排館後方倉庫有許多人進出，疑似有聚賭情事，隊長陳志維立即率員前往查訪，據了解該處倉庫由賴姓男子分租，深夜常有人員進出，但周邊鄰居與賴男不認識。

▲將賭場負責人賴姓男子移送法辦。（圖／桃園警分局提供）

▲將賭場負責人賴姓男子移送法辦。（圖／桃園警分局提供）

經員警監控蒐證，發現多人進入倉庫後，傳出洗牌、吆喝等吵雜聲音，確認係天九牌職業賭場，昨晚23時許調集優勢警力進行查緝，屋內人員見警方趕到，立即大亂到處逃竄，數人跑出屋外立遭員警控制，員警衝入屋內，當場查獲賭場負責人賴男及賭客共31人(其中一名王姓男子因涉嫌毒品及賭博案件遭桃園地檢署發布通緝中)，現場查扣賭資及抽頭金共37萬餘元、天九牌、骰子等賭具一批，為了躱避警方的查緝，賭場還將現金查在抽屜暗格內，仍為員警搜出，全案依賭博罪將賴男移送桃園地檢署偵辦，王男通緝部分依法解送歸案。

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