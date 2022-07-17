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社會 社會焦點 保障人權

愛妻夜會男同事…夫炸醋意杯盤砸破他頭！老婆跑了又被判刑

▲▼ 暴力示意圖。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲鄭男吃醋老婆半夜與男同事在車上聊天，竟把對方逼下車痛毆怒罵，法院判有罪、還要花錢賠償對方。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者蔡怡萍／新竹報導

一名余姓男子控訴，他只是載著孫姓女同事在貨車上討論與公司去露營的行程，竟莫名遭到她老公鄭男亂砸車輛，要脅他下車後夥同友人古姓男子一陣狂毆，向鄭解釋與他老婆是清白的也聽不進去，仍醋勁大發將他打到全身傷，他憤怒提出刑事告訴與民事求償110萬，新竹地院依傷害、公然侮辱罪判鄭男應執行拘役45日，古男傷害罪拘役20日；而2人需連帶賠償8萬、鄭另外再賠2萬，可上訴。

根據判決，余姓男子表示他2020年4月10日深夜下班後，開著大貨車載送瓦斯爐等露營用品到同事孫姓女子住處，並共同討論明後天與公司其他同事露營的行程，因為時間已晚、擔心引響其家人小孩休息，於是讓孫女上車討論。

沒想到，孫女的老公鄭姓男子與友人古男突然出現，在車外叫囂並飆罵「X你娘X掰」，蠻力敲打玻璃、衝撞駕駛座車門，又開車將余男大貨車前後包夾，逼迫他下車理論，接著鄭、古等人即一擁而上狂毆，甚至拿瓷盤、鋼杯朝人猛砸，造成余男頭部外傷併腦震盪、左手肘8公分撕裂傷等，他氣憤提告，對鄭、古求償100萬，對鄭依公然侮辱部分再另求10萬精神撫慰金。

而鄭男則叫屈道，「有幾個人能眼睜睜看著自己深愛的配偶數次在半夜時分，與異性在偏辟無人之處幽會？」且2人的事還是被大女兒發現才知道，叫遠在外地工作的他對此場景情何以堪，且要討論事情何必選偏僻無人昏暗之處，而老婆在此事後立即提出離婚訴訟，不就是余男與老婆之間確有不可告人之處？他表示暴力行為是屬不對，但原因就是2人不道德的行為所致，他才是實際上的受害者。

新竹地院審理認為，雖當天2人深夜同處一車，但未見有衣衫不整或逾矩行為，雖然氣憤、也不能成為合理化暴力行為的理由，鄭男卻夥同友人出言怒罵，又痛打成傷，導致余男身心受有相當的痛苦，但審酌經濟、損害情形等，判鄭、古2人連帶賠償8萬元較合理，鄭另外再賠名譽損害2萬元，可上訴；而刑事部分，鄭犯傷害、公然侮辱罪，應執行拘役45日，古犯傷害罪處拘役20日，皆可易科罰金，不得上訴。

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