14歲國中兒說謊難管教　單親「虎爸」竟拿針線縫嘴唇+鐵鎚敲腳

▲新北市地檢署。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名單親爸爸獨自撫養14歲國中兒子，常因兒子不聽話，難以管教，有虐打情形，2022年元旦，因認為兒子未確實洗澡，還說謊，竟直接拿針線，穿刺縫他上下嘴唇2針，事發後趁隙逃出向媽媽哭訴，2人再到派出所報案，新北地檢署依傷罪起訴這位「虎爸」。

檢警調查，張姓單親爸爸與妻子離婚後，獨自撫養兒子，但14歲國中兒，不但叛逆還難以管教，他想盡辦法卻不知怎麼勸導小孩，想到最直接的打罵方式，時常以雙腳倒掛、鐵槌敲腳趾、丟他鐵盆、掃把毆打屁股、腿部等不當體罰。

張姓虎爸用極端體罰方式仍然難以馴服乖戾的兒子，2022年元旦當天，認為兒子說謊，沒有確實地洗澡，竟情緒激動，直接拿針線穿刺縫他上下嘴唇2針，事後趁隙逃家向媽媽求助；媽媽帶著他到醫院驗傷再到派出所提告傷害。新北地檢認為傷害明確，依傷害罪起訴張男，並請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

新北市社會局家防中心表示，接獲通報後立即訪視且確認男童遭受不當對待，協助男童轉移由其他家屬接手照顧，並協助聲請保護令，提供男童心理諮商及親職教育，以利家屬提供適當教養及照顧。另外，因父親之不當對待行為嚴重，故以市政府名義提出傷害罪之告訴，追究父親刑事責任。

據了解，該男童因行為問題，父親多次管教但都說不動，事發當天父親因情緒起伏太大，才拿針線刺穿男童嘴唇，此行為涉及重大傷害，且超過合理管教範圍，才以市府名義對父親提出告訴。