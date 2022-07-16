丈夫冷血槍殺4人震驚鄰里！　李鴻淵妻無奈搖頭低調上班　

▲南投康建生技公司槍擊案4死，槍手李鴻淵落網，現場拉起封鎖線。（圖／記者唐詠絮攝）



記者許權毅、林冠吟／南投報導

56歲李鴻淵14日闖入南投草屯康建生技公司，對5人行刑式槍決轟頭，釀成4死1重傷的悲劇。李鴻淵15日在台中養生館落網被逮後，更是對著媒體高喊，「我要報仇」、「我是報仇殺人」等語，讓附近鄰里看電視聽聞李鴻淵行兇殺人後也相當震驚，直言李平常真的「很有禮貌」、「很乖」，不敢相信李鴻淵竟然幹出這樣的事情。據了解，李鴻淵的老婆在丈夫殺人被逮後，16日仍照常去製鞋廠上班，但頻頻低頭嘆氣，看得出來情緒十分低落。

南投草屯康建生物科技公司14日4死命案，為離職員工李鴻淵闖入公司，對5人行刑式槍決轟頭，釀成4人死亡、創辦人賴敏男重傷，而賴敏男胞弟賴鋕卿、課長劉慶彬、賴敏男女兒賴彥予、及女會計主任張嘉綺則慘死槍下。

不過根據李鴻淵本人說法表示，槍擊的目的是李2014年在職時曾與一名洪姓女課長發生糾紛，他曾狠喊「我要讓妳死！」，洪女懷疑是李鴻淵所為，便對李鴻元提告並求償90萬元，但李鴻淵提出不在場證明，法官判處李鴻淵無罪。事後洪女因擔心被報復離職搬家，讓李鴻淵疑似因而懷恨在心。

▲李鴻淵疑似因8年前與洪姓女課長發生糾紛，遭洪女怒告求償，因而懷恨在心。（圖／記者陳以昇攝）



李鴻淵殺人後便騎著機車展開20小時的逃亡，為躲避警方追緝，李也相當狡猾，在逃亡途中即丟棄手機，也未使用新門號，讓警方無法鎖定，只能改以調閱監視器方式來追緝；過程中，他也多次轉乘計程車製造斷點，企圖躲避警方追緝，最終警方在訪查多名計程車司機後，鎖定李鴻淵的落腳處，並在15日下午1時50分許於台中某養生館將人活逮。

▲警方最終在台中某間養生館的夾層中將李鴻淵活逮。（圖／記者陳以昇攝）



李鴻淵槍殺4人的消息傳出後，也讓李鴻淵的鄰里相當震驚，紛紛直呼「要不是看電視，真的不相信是他」，鄰里也表示李鴻淵平時非常有禮貌，看到人都會叫，平常就是接送老婆上下班，回來去隔壁泡茶後，就不會再出來，禮拜天老婆休息也會載老婆去買菜，唯一的興趣就是釣魚，不過近年可能因為身體不好，也比較少釣了。

事實上，李鴻淵家門口就放著釣魚用具，顯示正如鄰居和好友所說，他真的非常熱愛釣魚。

▲康建生技公司4死槍擊案，鄰里表示，兇嫌李鴻淵平常喜歡釣魚，家門口前還放著釣魚用具。（圖／記者許權毅攝）



而李鴻淵的老婆在丈夫犯下驚天動地的槍擊案件後，16日一早仍照常出門上班，鄰居看李妻出門上班後也無和李妻有多餘互動，李妻只是無奈搖頭便離開前往公司了，情緒十分低落。